Если по квартире не бегает голодный тарантул размером с воробья, паниковать нет смысла.

Арахнофобия, то есть страх перед пауками, является одной из самых распространенных фобий. Но даже у тех, кто не испытывает полноценного страха, эти восьмилапые создания все равно вызывают отвращение. Но прежде чем потянуться к тапочкам в следующий раз, когда вы увидите паука на стене вашей спальни, вспомните о нескольких аргументах, почему лучше оставить паучка в покое.

Как пишет научный вестник IFI Science, маленькие пауки, которые проникают в человеческое помещение, не представляют никакой угрозы для людей. Зато пауки являются одними из лучших средств борьбы с вредителями - мухами, комарами, тараканами и молью, которые по-настоящему вредят человеку. Держа популяцию насекомых под контролем, пауки помогают предотвратить заражение человека различными болезнями, которые переносят те же мухи.

Несмотря на то, что тонкие ножки и жирные брюшки пауков могут не нравиться каждому, подавляющее большинство этих созданий абсолютно безвредны для нас. Хотя почти все пауки ядовиты, лишь часть из более 50 000 видов во всем мире представляет угрозу для человека. Теоретически большинство пауков способны "кусаться", когда чувствуют прямую угрозу (так что брать их в руки точно не стоит). Но если речь о маленьком паучке в квартире, а не о гигантском тарантуле, то его клыки просто не способны пробить кожу человека.

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Как писал УНИАН, самый смертоносный крокодил в истории мог убить более 300 человек. По слухам, гигантский крокодид, которому дальше имя Густав, ответственен за сотни смертей в центральноафриканском районе, где протекает Нил.

Также мы рассказывали, какая рыба в океане самая умная. Ученые отмечают, что не стоит оценивать интеллект рыб по человеческим меркам, ведь типичные для людей проявления интеллекта не имеют никакого смысла для жителей морей.

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