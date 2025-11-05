Пара объявила о романе весной текущего года.

Российский певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), который открыто поддерживает путинский режим и выступает на пропагандистских концертах Кремля, и известная доносчица-путинистка Екатерина Мизулина поженились в оккупированном Россией украинском Донецке.

"В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались", - написала Мизулина в Telegram, опубликовав видео.

Точно такой же пост выставил и Shaman.

Напомним, ранее СМИ неоднократно приписывали Мизулиной роман с президентом РФ Владимиром Путиным.

Известно, что Shaman уже был женат ранее. С 2012 по 2016 год его супругой была преподаватель вокала Марина Рощупкина, в этом браке родилась дочь Варвара. В 2017 году артист женился на Елене Мартыновой, которая с 2018 года занимает пост заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям компании "МегаФон". 26 сентября 2024 года Дронов объявил о разводе с Мартыновой.

Как писал УНИАН, в марте 2025 года Shaman объявил о романе с Мизулиной: "Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе".

