В то же время специалист попросил не нагнетать ситуацию, чтобы не влиять морально на украинских бойцов.

Украинское военно-политическое руководство приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время, потому что если российские оккупанты будут контролировать Покровск, там они будут иметь удобные позиции для своих операторов БПЛА. Об этом сообщил в Telegram специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал "Флэш".

По его данным, в военном плане удержание этих позиций важно, поскольку за ними открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области. Об этом, добавил специалист, свидетельствует карта высот. То есть, если противник займет Покровск, то получит оттуда возможность, в том числе отрабатывать на большое расстояние БПЛА.

"Политические решения я не обсуждаю, хватает и без меня экспертов. Безусловно, такие решения не были бы приняты, если бы военное руководство не видело возможностей этого делать. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизней людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя. Фактически, Силы обороны и так совершили подвиг, удерживая Покровское направление год. И пехота, и артиллерия, и, конечно, СБС", - отмечает Бескрестнов.

В то же время он обратился с просьбой не нагнетать ситуацию, потому что украинские бойцы, которые остаются на позициях, общаются с близкими и при возможности читают новости и социальные сети.

"Поэтому прошу, не нагнетайте обстановку. Солдату сложно морально воевать, когда звучит "все пропало", "все окружены", а на картах серой зоной обозначают то, где ты уверенно держишь оборону. От панических публикаций они не покинут позиции и не убегут, но морально им будет сложно", - подчеркнули "Флеш".

Битва за Покровск: последние новости

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают нести потери в боях за Покровск в Донецкой области - продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Отмечается, что окружения подразделений Сил обороны пока нет. Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе.

В Покровске, заявили в Генштабе, Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. Привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Также усилены воинские части, которые обороняют Покровск.

