Сейчас оккупанты продолжают попытки накопления в городе, Силы обороны проводят ударно-поисковые действия, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские захватчики продолжают нести потери в боях за город Покровск. Военные части Сил обороны Украины были усилены. Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается.

"Окружения наших подразделений и частей нет", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Генштабе, проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

Видео дня

"В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город", - рассказали в Генштабе.

Потери россиян

Только за минувшие сутки в районе Покровска украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчиков ранены:

"Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях".

"Всего с начала недели на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевая бронированная машина", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем сказано, что одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.

Добропольское направление

В то же время, по данным Генштаба, продолжается Добропольская операция.

"За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции по состоянию на 05 ноября 2025 года освобождено 188,9 км², а 249,9 км² - зачищено от ДРГ противника", - отметили в Генштабе.

Покровск: последние новости

Как сообщал УНИАН, во время общения с немецким изданием Bild украинские защитники рассказали, что потеряли около 80% города Покровск. Впрочем, отметили, продолжается борьба за контроль над остальными около 20% населенного пункта.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что последние успехи российских захватчиков в Покровске стали кульминацией 21-месячной кампании по захвату города, во время которой оккупантам удалось продвинуться на 39 километров от Авдеевки.

Заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4 бригады "Рубеж" майор Владимир Назаренко рассказал, что ситуация на всем Покровском направлении очень тяжелая и мало чем меняется в течение последних месяцев. Но, по его словам, оккупанты постепенно продвигаются, потому что привлекли огромные ресурсы.

