Если хранить молоко в одном месте, то оно может быстрее портиться.

Молоко остается незаменимым продуктом в каждом доме. Однако для тех, кто хранит этот продукт на дверце холодильника, есть неутешительная новость, ведь в этом месте молоко портится гораздо быстрее, чем обычно. Об этом пишет Mirror.

Поэтому один из пользователей TikTok поделился полезным советом относительно того, где стоит ставить молоко в холодильнике, чтобы оно хранилось как можно дольше.

По его словам, молоко не рекомендуют хранить на дверце холодильника, ведь когда они открываются, этот продукт отдаляется от прохладного воздуха, что влияет на его свежесть".

Поэтому эксперты советуют класть молоко в заднюю часть холодильника, чтобы оно хранилось дольше.

"Это связано с неравномерной температурой в холодильнике, причем дверца является наиболее уязвимой зоной. Каждый раз, когда дверца холодильника открывается, теплый воздух естественно попадает внутрь, сначала попадая на дверцу. Как следствие, температура молока постоянно колеблется, в зависимости от ежедневного использования холодильника", - объяснили в Mirror.

Таким образом молоко может быстрее портиться, если хранить его на дверце, а теплые условия также способствуют размножению бактерий.

Если говорить о продуктах, которые можно без проблем хранить на дверце холодильника, то это соусы и напитки в бутылках.

Для оптимального хранения эксперты советуют держать молоко при температуре около 2-4 градусов.

"Кроме того, после использования молока его необходимо немедленно вернуть в холодильник, по той же причине, по которой не следует держать его на дверце. И, чтобы подчеркнуть, это касается также и растительного молока, чтобы предотвратить развитие опасных бактерий в картонной упаковке и случайное попадание этих бактерий в организм", - отметили в Mirror.

В то же время в комментариях к видео пользователя некоторые читатели написали, что молоко в их доме "не хранится достаточно долго", чтобы "испортиться", ведь они используют его много.

Другой комментатор отметил:

"Но дверца открыта где-то две секунды, может, 10, в зависимости от того, что вы берете, но обычно ее сразу закрывают".

Другие отметили, что не стоит "так переживать" хранением молока в другом месте холодильника.

Другие советы экспертов

