Из-за высокой активности дронов иногда приходится откладывать эвакуацию раненого солдата на несколько дней.

Во время войны Россия и Украина используют беспилотники, которые следят за полем боя и преследуют цели, которые попадают в их поле зрения. Некоторые сбрасывают взрывчатку, другие летят низко, чтобы атаковать цели в стиле камикадзе. Как пишет The New York Times, во время таких атак солдатам сложно спастись или дождаться медицинской помощи.

Безумное давление дронов на фронте

"Все они (дроны - УНИАН) летают со скоростью, которая вдвое превышает скорость бега даже самого ловкого солдата, что гарантирует, что многие бои заканчиваются односторонними страданиями и кровавыми сценами, зафиксированными на видео. В этой новой форме войны случайность все еще играет определенную роль. Когда появляется несколько солдат, большинство дронов не могут поразить их всех. Пилот должен решить: этого человека? Или того? Солдата, который убегает, споткнулся и стал легкой добычей? Или пару, которая бежит вместе и которую можно сбить сразу двух?", - отмечают в материале.

Поэтому среди многих ужасов войны, оказаться между линиями огня является одним из худших. Так называемая "серая зона" обстреливается различным оружием и используется обеими сторонами, а также находится под почти постоянным наблюдением.

"Передвижение по ней может привлечь почти любой вид огня. Более того, поскольку солдаты, обслуживающие окопы, живут в условиях чрезвычайного стресса и часто нервничают, путаница может привести к тому, что войска откроют огонь по своим. Приближение к обороне своей стороны может закончиться так же плохо, как и атака на закрепленных врагов", - добавляют в NYT.

Как в теории должна оказываться медицинская помощь во время войны

В публикации напомнили, что более полувека западные военные придерживались твердого принципа, что тяжелораненые солдаты должны получить комплексную медицинскую помощь в течение 60 минут, ведь такой временной промежуток значительно повышает шансы на выживание.

"Концепция короткого, решающего промежутка времени для оказания помощи при травмах, который называют "золотым часом", получила распространение во время войны во Вьетнаме, а затем в последующие десятилетия стала почти священным военным стандартом. В 2009 году, когда время эвакуации в Афганистане часто достигало двух часов, тогдашний министр обороны Роберт Гейтс, ссылаясь на "моральный долг", приказал вооруженным силам ускорить процесс", - добавляют в материале.

NYT пишет, что после этого командиры переместили медицинские вертолеты ближе к месту боевых действий, развернули хирургические бригады в отдаленных форпостах, а иногда откладывали миссии или сбавляли темп операций, когда прогнозы погоды делали быструю эвакуацию неопределенной.

Правила не действуют

Однако появление дронов во время войны в Украине полностью изменило эти идеалы. Ожидание раненого солдата на помощь врача теперь затягивается до сроков, напоминающих страшные времена Первой мировой войны.

"Из-за высокой активности дронов иногда приходится откладывать эвакуацию на день, два или три, прежде чем солдат получит помощь", - рассказала старший лейтенант Дарья, анестезиолог в скрытой приемной, или стабилизационной точке, вблизи Харькова.

По ее словам, в этом вопросе оружие само по себе не играет роли, все решает "жажда крови", ведь российские команды беспилотников не придерживаются правовых норм по защите медицинских работников.

"В военном отделении университета мы узнали, что согласно Женевским конвенциям медики не могут быть мишенями на поле боя. В этой войне это правило не действует. Эвакуационные команды являются приоритетными целями для России", - отметила Дарья.

В то же время солдаты на передовой и те, кто работает в стабилизационных пунктах, говорят, что в этом году оказание помощи при травмах вошло в мрачную эру. С появлением новых технологий, солдаты с ранениями, которые могли бы выжить, умирают в окопах, не дождавшись медицинской помощи.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Назаренко заявил, что на Покровском направлении линии фронта нет, а вместо нее килзона. По его словам, на этом направлении россияне используют те ресурсы, которые у них есть, а они превосходят украинские во всем.

"Начиная с преимущества в наличии пушечного мяса, одноразовых дешевых наскоро собранных солдат, ресурсов, количества боеприпасов, дронов, пушек, бронированной техники, враг пытается перевести их в качество", - подчеркнул Назаренко.

В то же время военный обозреватель Денис Попович оценил ситуацию в Покровске. Он подчеркнул, что сейчас решение военно-политического руководства Украины об отводе войск из города не принимается.

"Но мы сейчас видим заявление Александра Сырского, что держим Покровск, держим Мирноград. Эти заявления были сделаны в субботу. Они свидетельствуют о том, что решение по отводу войск не принимается. Может быть, что мы там хотим устроить Сталинград", - спрогнозировал Попович.

