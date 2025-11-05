У некоторых голливудских звезд очень странные привычки, связанные с гигиеной, которые удивляют их коллег и друзей.

Голливудские звезды, которые блистают в кино и на красной дорожке, являются примером для миллионов людей. Поклонники боготворят своих кумиров и были бы шокированы, узнав про некоторые вредные привычки звезд.

Мы подобрали неожиданные факты о трех знаменитостях, которые не сходят с экранов.

Какое психическое расстройство у Меган Фокс

В 2023 году Меган рассказала про свою борьбу с необычным психическим расстройством. Она много лет страдает из-за дисморфии тела. Из-за этого актриса не способна увидеть свое тело таким, каким его видят другие, и полюбить свой внешний вид.

Как известно, это расстройство приводит к навязчивым мыслям о своих физических недостатках, даже если они надуманы. Для лечения нужны лекарства и терапия.

Также мы узнали, правда ли, что Меган Фокс не смывает за собой в туалете. Эти слухи в соцсетях основаны на признании самой актрисы в 2007 году. Как пишет buzzfeed, Меган рассказывала, что очень нечистоплотная. Она разбрасывает одежду, не убирает за собой и часто забывает спускать воду в туалете. Это происходит даже когда она бывает в гостях.

Почему Брэд Питт не принимает душ

В 2024 году актер Джейсон Пристли поделился воспоминаниями о том, как жил с Брэдом Питтом в одной комнате в 90-х. По его словам, тогда они часто устраивали соревнование, кто дольше не будет мыться в душе. Победителем всегда был Питт.

В то же время другой его коллега, Элай Рот, рассказывал о необычном совете касательно гигиены от Брэда. Во время интенсивных сцен многим актерам приходится сильно попотеть, а вот на душ времени не остается.

На таких съемках Брэд раскрыл Элаю свой секрет, как обходиться без водных процедур и не пахнуть. Нужно просто воспользоваться детскими влажными салфетками, чтоб протереть подмышки.

Напоследок рассмотрим, почему Мэттью Макконахи не принимает душ.

Пользуется ли Мэтт Макконахи дезодорантом и душем

Стоит отметить, что слухи о том, что актер ленится принимать душ совершенно ошибочны. Сам Макконахи неоднократно отмечал, что моется по несколько раз в день и вопрос гигиены для него очень важен.

Соответствующее заблуждение возникло из-за того, что он десятилетиями не пользуется дезодорантом, пишет buzzfeed.

Еще в 2005 году, когда актера признали самым сексуальным мужчиной на планете, он рассказал, что для ухода за телом пользуется кремам и другими смесями собственного приготовления.

В 2021 году коллега Макконахи по фильму "Тропический гром" Иветт Николь Браун поделилась своим опытом работы с ним. Когда актер сказал ей, что не пользуется дезодорантом, но не пахнет, она решила незаметно подойти к нему поближе и понюхать. По словам Иветт, актер пах приятно и сладко, а не чем-то затхлым или резким. Из этого можно вынести, что не все странные привычки звезд обязательно приводят к негативным результатам.

