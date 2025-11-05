Ученые утверждают: найден древний порт, связанный с евангельским чудом.

Археологи считают, что нашли место, где Иисус Христос изгнал легион бесов в стадо свиней, которое затем бросилось в воду и утонуло.

Как пишет Daily Mail, раскопки производились у Галилейского моря, рядом с древним огородом Курсы на восточном берегу озера.

Руководитель экспедиции доктор Скотт Стриплинг из организации Associates for Biblical Research сообщил, что к этому открытию их привели текстовые подсказки из Евангелий, географические особенности местности и подводные руины.

Видео дня

В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки описывается, как Иисус переправился по лодке через море с запада на восток, где встретил мужчину, одержимого "легионом" демонов. По библейскому описанию, у того места были скалы и гробницы, а также крутой склон, по которому свиньи бросились в море. Именно такая местность окружает курсы.

Ключом к открытию стал римский порт, частично погруженный в воду. Рядом археологи обнаружили огромный каменный резервуар — древний аквариум для содержания живой рыбы. Используя старые археологические отчеты 1985 года, где упоминался этот порт, команда снова отправилась на поиски в 2023 году.

Окунувшись под воду, исследователи увидели массивные каменные блоки, сложенные в два пирса – типичный дизайн древних гаваней. "Мы почувствовали камни еще до того, как увидели его. Это была настоящая гавань римских времен", — рассказал Стриплинг.

Найденный порт идеально совпадает с библейским маршрутом: Иисус покидает Капернаум и прибывает на восточный берег к месту, где неподалеку расположены скалы и гробницы — точные ориентиры из Священного Писания. В пределах нескольких сотен метров от гавани есть обрыв, откуда стадо могло устремиться в море.

Как сообщается, сегодня древняя гавань скрыта под водой, но ее открытие, говорят исследователи, "возвращает чудо Иисуса из легенды – на реальную карту мира".

Напомним ранее ученые рассказали, как выглядел Иисус Христос на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: