Венесуэла получила от России "Панцирь-С1", однако своих операторов для этого оружия у них нет.

Россия доставила в Венесуэлу зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые ранее не состояли на вооружении венесуэльской армии. Об этом сообщил военный портал Милитарный.

Издание пишет, что российский депутат Алексей Журавлев публично подтвердил, что россияне продолжают поставлять оружие Венесуэле, на фоне обострения отношений страны с Соединенными Штатами. Журавлев назвал Россию ключевым военно-техническим партнером страны, который поставляет Венесуэле "полный спектр вооружений - от стрелкового оружия до боевой авиации". Он похвастал, что объемы и номенклатура этих поставок засекречены, а "американцев могут ждать сюрпризы".

Журавлев также подтвердил передачу Каракасу нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-300ВМ ("Антей-2500"), а также комплексов "Бук-М2Е" и "Панцирь-С1". Количество переданных боевых машин он не уточнил.

Кто будет управлять комплексами

Авторы "Милитарного" отметили, что С-300ВМ и "Бук-М2Е" уже состояли на вооружении венесуэльской армии, а "Панцирь-С1" страна получила впервые.

"Введение этих систем в боевую эксплуатацию требует длительной подготовки персонала, которая обычно длится дольше, чем текущая фаза конфронтации между Каракасом и Вашингтоном", - говорится в статье.

Поэтому авторы предположили, что новые комплексы могут находиться под контролем российских специалистов или наемников. В частности, это могут быть представители ЧВК "Вагнер", ведь их представителей замечали в Венесуэле еще в прошлом году.

Кроме того, недавно сообщалось о прибытии в Каракас российского военно-транспортного самолета Ил-76, который внесен в санкционный список.

"Этот самолет использовали для перевозки оружия, военных материалов и наемников "Вагнера", которые действовали в интересах России в разных регионах мира", - напомнили аналитики.

Ситуация в Венесуэле - последние новости

Как писал УНИАН, в администрации американского президента Дональда Трампа, вероятно, допускают полноценные военные действия и атаки на военные подразделения, которые защищают действующий режим в Венесуэле.

Хотя официально Трамп пока это не подтверждает. Он объяснял, что примет решение непублично.

Что будет с Мадуро

В США президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают преступником из-за его связей с наркокартелями. За информацию о его местонахождении обещают награду.

По словам американских чиновников, которые анонимно комментировали это СМИ, дни Мадуро на посту "сочтены". Они говорят, что впоследствии его будет судить история.

