Фермеры в Украине отдают лук за копейки: сколько стоит килограмм теперь

Лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 41% дешевле, чем годом ранее.

Украинские фермеры на этой неделе вынуждены снижать отпускные цены на лук. Даная тенденция обусловлена падением спроса на овощ, а вот предложение заметно увеличилось.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки в надежде продать овощи до холодов.

На сегодняшний день украинские фермеры готовы отдавать репчатый лук по 5-10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Стоит отметить, что репчатый лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 41% дешевле, чем годом ранее. При этом участники рынка указали, что закупка качественных овощей затруднена, потому что производители заложили такую продукцию на хранение и планируют ее продавать зимой.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В АТБ овощ можно купить по 7,95 грн/кг.

В Varus его продают по 6,90 грн/кг.

В вот в Сильпо цены стартуют от 11 гривень за килограмм.

Цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине за неделю снова изменились. В частности, сезон реализации огурцов из местных теплиц подходит к завершению, из-за чего они дорожают практически ежедневно. При этом качественная морковь подорожала.

