Стало известно, в каких областях и сферах больше всего выросла медианная зарплата с начала года.

В Украине с начала года больше всего выросли медианные зарплаты в области IT, рекламы и дизайна, недвижимости, образования и перевода, а также на вакансии для начинающих. Среди этих вакансий предлагают заработную плату до 60 тысяч гривень.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от OLX Работа.

Отмечается, что рекордсменом по росту медианной зарплаты стала Черкасская область, где среди вакансий в сфере рекламы и дизайна заработная плата выросла на 138%, достигнув 12,5 тыс. грн.

Видео дня

Зато в Житомирской области наибольший перечень сфер, в которых фиксируются рост медианных заработных плат:

IT/компьютеры +130% до 28,8 тыс. грн;

культура/искусство + 93% до 15,3 тыс. грн;

медицина/фармацевтика +76% до 30 тыс. грн.

Рост показателей в сфере ІТ также наблюдали в Кировоградской (+41%) и Полтавской областях (+33%) - до 30 тыс. грн.

При этом в Киевской области с начала года наблюдались меньшие показатели роста медианных зарплат. Самыми заметными были изменения в сфере телекоммуникаций (+34% до 27,5 тыс. грн), рекламы и дизайна (+33% до 20 тыс. грн), а также культуры и искусства (+30% до 22,5 тыс. грн).

В Ивано-Франковской области заметно поднялась зарплата в сфере образования и перевода (+114% до 7,5 тыс. грн). Также изменения произошли в вакансиях, связанных с недвижимостью (+55% до 42,5 тыс. грн).

В категории "Начало карьеры", где предлагают вакансии для студентов и людей без опыта:

Ривненская область +81% до 11,8 тыс. грн;

Черновицкая область +75% до 17,5 тыс. грн.

Во Львовской области предлагают самые высокие медианные зарплаты, однако показатели роста здесь более умеренные, по сравнению с другими областями:

недвижимость +60% до 60 тыс. грн;

колл-центры и телекоммуникации +45% до 27,5 тыс. грн;

административный персонал/HR +32% до 25 тыс. грн.

На Закарпатье выросли зарплаты в сфере клининга (до 10,5 тыс грн), а также в сфере образования и перевода (до 13,8 тыс. грн).

Среди южных регионов больше всего выросли:

Николаевская область +63% в сфере клининга и домашнего персонала до 9,6 тыс. грн;

Запорожская область +59% в рекламе и дизайне до 17,5 тыс. грн.

В Одесской области положительную динамику показали такие сферы:

банки/финансы/страхование/юриспруденция +45% до 26,8 тыс. грн;

начало карьеры для соискателей без опыта и студентов +35% до 19 тыс. грн.

Кроме того, в Днепропетровской области на эти же вакансии с начала фиксировали рост +46% (до 17,5 тыс. грн).

Рекордные показатели были в сфере рекламы и дизайна, где медианная зарплата выросла на 211% в Сумской области и на 73% в Харьковской - до 13 тыс. грн.

Также в обоих регионах до 10 тыс. грн выросла медианная зарплата в сфере образования и перевода: это составило +83% в Сумском и +38% в Харьковском.

Также в обоих регионах выросла медианная зарплата в сфере образования и перевода:

Сумская область +83% до 10 тыс. грн;

Харьковская область +38% до 10 тыс. грн.

Зарплаты в Украине - последние новости

В сентябре этого года средняя заработная плата в Украине составила 26 623 гривни, что на 2,7% больше, чем в августе. Самые высокие заработные платы получали работники сферы информации и телекоммуникаций с зарплатами в 64 330 гривень. При этом наименьшую зарплату фиксировали у тех, кто работает в сфере образования - 16 901 гривня.

По результатам исследования OLX и Европейской Бизнес Ассоциации, из-за нехватки специалистов рабочих специальностей работодатели вынуждены существенно повышать заработные платы своих работников.

Вас также могут заинтересовать новости: