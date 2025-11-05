Певица нарушила молчание впервые за долгое время.

Российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время нарушила молчание в социальных сетях, отреагировав на смерть телеведущего Юрия Николаева.

В своем аккаунте в Instagram исполнительница опубликовала его фото и написала:

"Куда уходят все? Куда?".

Юрий Николаев умер - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, телеведущий Юрий Николаев умер во вторник, 4 ноября, в России. Ему было 76 лет. Сообщалось, что в 2007 году у Николаева диагностировали рак кишечника, а в ноябре 2024 года он попал в больницу с воспалением легких.

По данным росСМИ, у Николаева было тяжелое заболевание именно легких.

Как известно, Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году. Наиболее известен он был по музыкальным телепрограммам "Утренняя почта" и "Утренняя звезда".

Стоит отметить, что в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину Николаев не осудил агрессию. Он заявил, что ему "наплевать на санкции", наложенные на РФ.

