'Нас надо было растащить': Юрий Ткач о конфликтах с Педаном на шоу 'Я люблю Украину'

Во время съемок нового сезона развлекательного проекта "Я люблю Украину" капитан Юрий Ткач поделился, как проходит работа на площадке вместе с Александром Педаном и Дарьей Петрожицкой. Во время записей случались моменты, когда между капитанами эмоции просто зашкаливали, и съемки приходилось приостанавливать.

"Было несколько раз, когда съемка заканчивается или останавливается, потому что нас надо было растащить. Я это называл - фыркать: "А ты что?", "А ты что это постоянно скажешь?", "А ты не можешь промолчать?" - и так далее", - рассказывает Юрий Ткач в интервью для "Ближе к звездам".

Зажигательные споры между капитанами быстро вспыхивают и так же быстро завершаются, ведь если на шоу они конкуренты, то в реальной жизни дружат и тепло общаются.

"Я - скорпион, у меня вспышки и буквально через минуту уже штиль. И мне нравится Саня тем, что он такой же. Мы просто подходим друг к другу, обнимаемся, извиняемся - и все", - добавляет Юрий Ткач.

Эмоции капитана бушевали не только из-за желания победить, но и из-за конкурса "Навпомацки", который появился в новом сезоне шоу и стал для него настоящим испытанием.

Если между Юрием Ткачом и Александром Педаном могут лететь искры, то ведущую Дарью Петрожицкую невозможно разгневать, она всегда заряжает позитивом и своей энергией.

"Ее ничего не выбивает из колеи. Я не знаю, какие таблетки она ест, может, она приходит домой и стены все разбивает, но ни разу не было, чтобы Даша вышла из себя", - делится актер.

Смотрите новый сезон "Я люблю Украину" - шоу, где юмор, командный дух и любовь к стране объединяют, каждое воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ.

