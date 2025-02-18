Маленькая черная птица из Африки способна имитировать звуки других животных ради собственной выгоды.

Каждый вид животных имеет свою особенную манеру общения. Например, слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами и издавая урчащие звуки, а кашалоты изменяют свои щелкающие звуки в зависимости от контекста разговора. Тем не менее далеко не все люди знают, способны ли животные выучить "язык" другого вида.

В Live Science сообщили, что среди животных есть те, кто учатся понимать представитилей других видов и даже "говорить на их языках". Они способны издавать звуки и сигналы, которые отличаются от их собственных.

"Язык - это своего рода специфическая для вида система общения для людей", - рассказал журналистам профессор эволюционной антропологии в Цюрихском университете Саймон В. Таунсенд.

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По его словам, при изучении животных ученые вместо этого изучают конкретные особенности общения, например, определенный звук, имеющий определенное значение, а не используют ориентированные на человека термины, такие как "язык".

Отмечается, что когда дело доходит до восприятия звуков других видов, птицы являются одними из наиболее изученных животных. Одно исследование миграции певчих птиц показало, что одиночные птицы могут понимать крики других видов птиц на своем пути миграции.

"Мы, по сути, искали неслучайность, искали закономерности в вокализациях", - поделился первый автор исследования и доцент кафедры природных ресурсов и наук об окружающей среде в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне Бенджамин Ван Дорен.

Во время наблюдения за разными видами птиц ученые заметили, что межвидовая коммуникация существует. Тем не менее им не удалось выяснить, что именно "говорили" птицы.

"Логично задаться вопросом, существуют ли социальные связи между видами. Я думаю, что эти крики могут содержать больше информации, чем мы понимаем в настоящее время", - подчеркнул Ван Дорен.

В издании добавили, что в изучении "языка" важно не только понимание того, что слышишь, а также умение говорить на нем. Тут преуспевает маленькая черная птица дронго, которая обитает в Африке.

Преподаватель биологии в Университете Капилано в Канаде Томас Флауэр изучал этих птиц в полевых условиях, когда они следовали за стаей сурикатов. Он рассказал, что у дронго есть привычка следовать за другими животными в надежде украсть немного их еды.

Флауэр однажды заметил, как эти птицы использовали свои собственные сигналы тревоги, которые говорили о приближении хищника. Так они запугивали сурикатов и загоняли их в норы, чтобы схватить остатки еды.

"Но эта стратегия в конечном итоге приводит к ситуации, похожей на ту, когда мальчик кричал "Волки!"", - добавил Флауэр.

Тем не менее это не единственный "фокус" дронго. Флауэр отметил, что эти птицы учатся копировать крики тревоги других животных для собственной выгоды.

По словам преподавателя, он до сих пор не видел доказательств того, что молодые дронго понимают, что они обманывают других животных. Тем не менее он уверен, что эти птицы демонстрируют некоторые признаки обучения "языку".

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