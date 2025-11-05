За время войны Чехия передала Украине немало танков и артиллерийских боеприпасов.

Чехия, которая до сих пор была одним из самых последовательных союзников Украины, вероятно, отменит свою помощь Киеву после формирования нового правительства. Об этом в интервью Politico заявил ультраправый политик Филип Турек, который с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии.

По его словам, новое правительство будет придерживаться обязательств Чехии перед НАТО и отстаивать международное право. "Но оно предоставит приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из национального бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях безопасности Чехии", - сказал Турек.

Он заверил, что позиция Чехии в отношении России не изменится, но новое правительство будет делать "более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве". По словам Турека, новое правительство будет иметь целью, "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии".

Как отмечает Politico, слова Турека напоминают позицию, которую отстаивает правительство Венгрии, где уже заявили, что видят в Праге потенциально нового союзника в подрыве европейской поддержки Украины.

Новое правительство Чехии: что стоит знать

Как писал УНИАН, в октябре на парламентских выборах в Чехии победило правое популистское движение ANO во главе с Андреем Бабишем. В своей риторике он критиковал западную помощь Украине, подчеркивая необходимость нейтралитета в отношении войны в Украине. Фактически Бабиш выступает за то, чтобы оставить Украину один на один с агрессором.

После победы на парламентских выборах политик подтвердил намерение бросить Украину на произвол судьбы.

На этом фоне в Венгрии сделали заявление о намерении сформировать антиукраинскую коалицию в ЕС и НАТО, которая бы состояла из Венгрии, Чехии и Словакии. В Будапеште откровенно заявили, что цель этой коалиции - сорвать европейскую помощь Украине.

