Украина возобновила импорт газа по южному трансбалканскому маршруту после резкого увеличения российских атак на ее газовую и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Москва усилила удары по украинскому газовому сектору, лишив Киев по меньшей мере половины собственной добычи газа. Это заставило Украину импортировать дополнительные четыре миллиарда кубометров газа, чтобы компенсировать потери.

Известно, что в среду, 5 ноября, Киев должен получить 1,1 млн кубометров газа по трансбалканскому коридору, тогда как вчера этот показатель составлял 0,78 млн кубометров.

Отметим, что Украина ежедневно также импортирует почти 10 млн кубометров газа из Венгрии, около 8 млн кубометров из Польши и около 5 млн кубометров из Словакии.

Справка УНИАН. Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее его использовали для поставок российского газа на Балканы. Трубопровод не пользовался большим спросом из-за высокой стоимости транзита газа.

Трансбалканский маршрут не использовали в сентябре и октябре, а до этого он работал только в июле и августе. Увеличению бронирования мощностей в ноябре поспособствовало то, что молдавские и румынские операторы снизили тарифы.

Ранее стало известно, что сразу три компании забронировали мощности для импорта природного газа в Украину через трансбалканское направление на ноябрь. Это DEPA Commercial, D.Trading и Axpo Trading.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает еще около 750 миллионов долларов для закрытия вопроса закупки газа. На следующей неделе для решения этого вопроса будет проведен разговор с лидерами других стран.

Также украинский лидер сообщил, что Киев собрал 70% финансирования для импорта газа для прохождения отопительного сезона. Зеленский уже поручил правительству обеспечить 100% финансирование импорта газа.

