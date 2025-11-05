По словам Александра Харченко, Силы обороны Украины прошли уже почти половину пути к длительным отключениям в части России.

Атаки украинских беспилотников и ракет на российскую энергосистему могут привести к отключениям электроэнергии на части территории Российской Федерации и украинских оккупированных территориях, которые будут более длительными, чем в Украине.

Такой прогноз во время брифинга сделал энергетический эксперт Александр Харченко.

Он пояснил, что учитывая большое количество часовых поясов и масштаб территории российская энергосистема работает по принципу временной балансировки и имеет соответствующую структуру для этого, но удары украинских беспилотников могут ее разрушить, что приведет к длительным отключениям электроэнергии на территории Южного Федерального округа РФ (Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская области и другие), в состав которого враг включил временно оккупированный Крым вместе с городом Севастополь.

"Что происходит сейчас? Наши удары постепенно выбивают ту структуру, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии между часовыми поясами. Мы не очень далеко от критической черты - еще осталось процентов 40, 60% уже сделано. Когда мы отобьем высоковольтные подстанции, которые позволяют перекачивать электроэнергию из округа в округ, то отключения будут более интенсивными чем в Украине, я вам гарантирую", - отметил Харченко.

Относительно возможного обесточивания Москвы, эксперт отметил, что в главном городе РФ своя внутренняя генерация и "она хорошо защищена", поэтому отключить вражескую столицу будет непросто.

"Я уверен, что наши беспилотные системы хорошо знают, что надо делать, чтобы показать, что в эту игру можно играть вдвоем", - подытожил Харченко.

Атаки Украины на российскую энергетику - последние новости

Украина активизировала атаки на российскую энергосистему. В частности, в ночь на 31 октября была атакована ТЭЦ в Орле и важная для российской энергетики подстанция "Владимирская".

11 октября Силы обороны атаковали ТЭЦ в Белгороде из-за чего в городе начались веерные отключения.

На фоне постоянных блэкаутов местные власти советуют местным жителям запасаться генераторами и альтернативными источниками питания, признавая невозможность обеспечить их светом и теплом зимой.

