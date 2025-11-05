В частности издание рассказало о немецкой бригаде, которая разворачивается в Литве.

Новая немецкая бригада, которая находится вблизи границ РФ, делает ставку на танки, несмотря на то, что дорогие бронированные машины повреждаются и уничтожаются дешевыми дронами во время войны в Украине. Об этом пишет Business Insider.

Союзники по НАТО на фоне российской угрозы по-прежнему инвестируют в танки, Германия в этом случае не является исключением.

Речь идет о новой немецкой 45 бронетанковой бригаде в Литве, которая начинает свое первое значительное постоянное развертывание бригады за рубежом со времен Второй мировой войны. На ее вооружении находятся танки Leopard 2A8.

В то же время командир бригады Кристоф Губер рассказал для Business Insider, что "эта бригада имеет самый высокий приоритет в Германии" и будет оснащена самой современной немецкой военной техникой.

По его словам, для бригады "чрезвычайно важно" иметь тяжелую бронетехнику.

"Эта бригада в основном является тяжелой бронетанковой частью", - подчеркнул он.

Командир добавил, что это свидетельствует о том, что она будет оснащена "самым современным немецким основным боевым танком".

"2A8 - это самый современный танк Leopard, произведенный KNDS Deutschland, который имеет такие модификации, как защита от дронов, вдохновленный опытом использования танков в Украине. Новые модификации Leopard включают добавление системы активной защиты Trophy для выявления угроз, таких как противотанковые ракеты и дроны, модернизацию брони уязвимой башни и совершенствование датчиков", - напомнили в издании.

В материале подчеркнули, что эти танки теперь больше подходят для современных боевых условий, чем обычные Leopard, которые получила Украина. Конечно, новая техника отнюдь не является непобедимой, но является значительным улучшением.

"Мы должны внедрить новые возможности в наших вооруженных силах, исходя из уроков, вынесенных из ужасной войны агрессии России в Украине", - считает Губер.

Командир бригады отметил, что благодаря танкам военные могут проводить комбинированные маневровые боевые действия, "необходимые для захвата инициативы, но трудные для выполнения в Украине, где ограничения воздушной мощности, многоуровневая оборона и растущая угроза беспилотников делают большие прорывы почти невозможными".

"Нет гарантии, что война между НАТО и Россией будет похожей на войну в Украине, особенно учитывая диапазон боевых возможностей, доступных альянсу, поэтому, хотя Германия изучает этот конфликт, она сосредотачивается на том, с чем может столкнуться в будущем. Другие союзники делают то же самое, и танки все еще считаются необходимыми. Например, Литва также видит необходимость в танках в стране", - пишет BI.

Губер подчеркнул, что цель заключается в "подготовке к войне будущего, а не к войне прошлого и, вероятно, также не к войне, которая происходит сейчас".

Кроме того, бригада имеет боевую машину пехоты Puma S1, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, беспилотники и средства противовоздушной обороны. Также бойцы бригады имеют бронированную поддержку.

Губер акцентировал, что Германия хочет показать бригаде, что она "не одинока", ведь ее поддерживает остальная 10-я бронетанковая дивизия, что свидетельствует о том, что для защиты восточного фланга НАТО могут мобилизовать несколько бригад.

"Послание России четкое. Здесь стоит НАТО - ни шагу дальше", - предупредил командир бригады.

Подготовка НАТО к возможной войне с РФ

Ранее командующий ВВС Швеции Йонас Викман заявил, что НАТО должно учиться у Украины, если не хочет проиграть войну с РФ. Он отметил, что то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее".

"Тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано", - добавил Викман.

В то же время Welt писал, что в НАТО разработали план обороны на 4400 страниц для войны с Россией. По словам экспертов, опасность российского нападения значительно возрастет после завершения войны в Украине.

"Никто не знает, как долго продлится война в Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после окончания войны в Украине. Мы уже находимся в "Фазе ноль", - предупредил изданию бывший высокопоставленный генерал НАТО.

