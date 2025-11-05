Враг готовит условия для штурмов малыми группами пехоты, сообщил Волошин.

На южном направлении российские войска активизировали применение артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы подготовить условия для штурмов малыми группами пехоты, рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Об этом пишет Укринформ.

"Противник увеличивает применение средств радиоэлектронной борьбы и количество артиллерии, и именно боеприпасов во время этих артиллерийских обстрелов, то есть он пытается сделать безопасной для штурмовых действий малыми группами пехоты полосу, где размещены наши позиции", - пояснил военный.

По его словам, главная цель этих действий - уничтожить укрепления на передовом рубеже и разрушить здания в населенных пунктах, чтобы их невозможно было использовать для обороны.

Видео дня

В то же время, говорит Волошин, враг накапливает силы и средства, чтобы проводить штурмовые операции малыми группами пехоты. Основная же часть атак, по данным спикера, происходит утром - в период с 4:30 до 10 часов.

"Мы заметили такую особенность, что враг больше воюет утром, хотя некоторые из штурмовых действий продолжаются весь световой день, немало штурмов есть и в вечернее время, однако большинство все же утром", - отметил Волошин.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Генштабе рассказали, есть ли окружение украинских подразделений в Покровске. По его данным, в городе проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться, окружения наших подразделений и частей нет.

В то же время украинские бойцы рассказали изданию Bild, что мы потеряли 80% города Покровска. По данным собеседников, российские войска прорвались в пределы Покровска и продвигаются к полному окружению украинских подразделений.

Также стало известно, что россияне рвутся в Лиман в Донецкой области. По информации Радио Свобода, ситуация там сейчас похожа на то, что происходит с Покровском, поскольку в наступлении принимает большое количество живой силы противника, российские группы пытаются просочиться в город.

Вас также могут заинтересовать новости: