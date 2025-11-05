Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий механику выплат.

Согласно законодательству нашей страны, выплаты семьям погибших военных в Украине могут получить родственники военнослужащего в случае его смерти. Однако Верховная Рада приняла законопроект, который меняет правила выплаты таких компенсаций. Нардеп и автор законопроекта Мария Мезенцева-Федоренко объяснила, как семья погибших будут получать деньги теперь.

Кто получит выплаты за погибшего в Украине

По словам Мезенцевой-Федоренко, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №13164, благодаря которому теперь будут существовать четкие правила распределения выплат. Компенсация за погибшего в Украине военного, медика, спасателя и других Героев Украины будет распределена между родственниками. Нардеп говорит, что раньше отсутствие прозрачного механизма приводило к судебным спорам, задержкам, несправедливости в разделении помощи:

"Законопроект №13164 устраняет эти пробелы - выплаты будут распределяться равными частями между всеми членами семьи погибшего".

К ключевым положениям законопроекта нардеп отнесла:

для любого отклонения от равного распределения выплаты необходимо согласие всех получателей;

несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы вносятся в список получателей автоматически, если они не живут вместе;

ни один из родственников не может быть лишен выплат без решения суда или письменного согласия всех остальных членов семьи;

для обжалования можно обратиться в органы соцзащиты вместо обязательного суда.

если один из получателей умирает, его доля автоматически распределяется между другими членами семьи, переоформление не нужно.

Мезенцева-Федоренко отметила, что теперь ни одна семья не будет ждать выплат годами через суды. "Каждому гарантирована справедливая доля, а государство берет на себя роль арбитра только в спорных случаях" - добавила нардеп.

Другие выплаты военным в Украине - последние новости

В ноябре военнослужащие будут продолжать получать выплаты по УБД - их размер зависит от звания и от категории, к которой относится защитник. Также военным доступны социальные льготы.

Защитники Украины, которым была установлена инвалидность, или те, кто потерял возможность работать из-за болезней, полученных на войне, имеют право на выплаты по инвалидности и потере трудоспособности - об этом напомнили в Минобороны.

