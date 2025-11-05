Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года, пишет Axios.
Отмечается, что в интервью подкастеру Джо Рогану миллиардер сделал громкое заявление о разработке летающего автомобиля. По словам Маска, компания близка к презентации прототипа и она будет незабываемой. Он отметил, что такой автомобиль хотел бы купить предприниматель Питер Тиль.
"Мой друг Питер Тиль однажды заметил, что в будущем должны были появиться летающие автомобили, но у нас их нет. Я думаю, что если Питер хочет летающий автомобиль, мы должны иметь возможность его купить", - сказал Маск.
В издании добавили, что на нынешнем рынке наиболее близкими к летающим автомобилям являются электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Над такими моделями работают, в частности, компании Joby Aviation, Volocopter и Jetson.
eVTOL похожи на большие дроны и чаще всего вмещают несколько человек. Сторонники этой идеи утверждают, что они могут сделать транспорт более экологичным, тихим, безопасным и доступным.
Маск же давно говорил о том, что он любит автомобили и полеты. Тем не менее, он заверял, что эти вещи не стоит объединять, так как "они будут довольно шумными".
