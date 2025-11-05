По словам Маска, презентация этого автомобиля будет незабываемой.

Генеральный директор Tesla Илон Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года, пишет Axios.

Отмечается, что в интервью подкастеру Джо Рогану миллиардер сделал громкое заявление о разработке летающего автомобиля. По словам Маска, компания близка к презентации прототипа и она будет незабываемой. Он отметил, что такой автомобиль хотел бы купить предприниматель Питер Тиль.

"Мой друг Питер Тиль однажды заметил, что в будущем должны были появиться летающие автомобили, но у нас их нет. Я думаю, что если Питер хочет летающий автомобиль, мы должны иметь возможность его купить", - сказал Маск.

В издании добавили, что на нынешнем рынке наиболее близкими к летающим автомобилям являются электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Над такими моделями работают, в частности, компании Joby Aviation, Volocopter и Jetson.

eVTOL похожи на большие дроны и чаще всего вмещают несколько человек. Сторонники этой идеи утверждают, что они могут сделать транспорт более экологичным, тихим, безопасным и доступным.

Маск же давно говорил о том, что он любит автомобили и полеты. Тем не менее, он заверял, что эти вещи не стоит объединять, так как "они будут довольно шумными".

Сколько километров может проехать электрокар Tesla с 1% заряда

Ранее в Supercar Blondie рассказали, какое расстояние способны проехать электромобили Tesla всего с 1% заряда. Как оказалось, этого может быть достаточно для того, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

Независимые тесты показали, что с 1% заряда батареи электрокары Tesla в среднем способны проехать от 3 до 5 километров. Тем не менее, реальный показатель варьируется в зависимости от погодных условий и скорости движения.

