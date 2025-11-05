Курс гривни к евро установлен на уровне 48,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

При этом на сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,34 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,06/42,09 грн/долл., а евро - 48,34/48,36 грн/евро.

В обменниках средний курс доллара сегодня составлял 42,10 грн/долл., а продать американскую валюту можно было по курсу 42 гривни за доллар. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 48,70 грн/евро, а курс продажи - 48,51 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 ноября вырос на 5 копеек и составлял 42,25 гривни за доллар, а курс евро остался без изменений и составляет 48,75 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

