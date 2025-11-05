Компания планирует запустить созвездие спутников с солнечными панелями.

Google объявил о запуске амбициозного проекта Project Suncatcher, цель которого создать орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта.

В рамках этой идеи Google планирует вывести на орбиту созвездия спутников с солнечными панелями и ИИ-чипами TPU, чтобы обеспечивать работу ИИ прямо в космосе.

Однако воплотить эту идею в реальность будет непросто. В первую очередь Google проверяет, как её TPU выдерживают радиацию. По результатам тестов, чипы Trillium TPU способны проработать на орбите около 5 лет без серьёзных повреждений.

Чтобы космические дата-центры могли конкурировать с наземными, им нужен сверхбыстрый обмен данными. Google предлагает использовать лазерные каналы связи, которые способны передавать данные со скоростью в десятки терабит в секунду.

Для этого спутники придётся держать на расстоянии менее километра друг от друга, что гораздо плотнее, чем в нынешних орбитальных системах, и заметно повышает риск столкновений и повреждений от космического мусора.

Не менее важен и вопрос стоимости запусков. Хотя вывод оборудования на орбиту по-прежнему дорог, Google прогнозирует, что к середине 2030-х годов энергозатраты на работу орбитальных дата-центров станут сопоставимы с наземными, благодаря снижению цен на ракетные пуски.

На Земле центры обработки данных для ИИ вызывают обеспокоенность из-за колоссального потребления электричества. А вот на орбите солнечные панели могут быть 8 раз эффективнее и работать практически без перерывов. Как отметил представитель Google Трэвис Билс, в будущем космос может стать лучшим местом для масштабирования ИИ-вычислений.

При этом Google - не единственная компания, заглядывающая в космос. О схожих идеях говорили Илон Маск и Джефф Безос, а NVIDIA недавно поддержала стартап Starcloud, который планирует вывести на орбиту роботов, которые после соберутся в дата-центр мощностью 5 гигаватт.

Ранее мы рассказывали, что новая Siri от Apple будет работать на нейросети Google. При этом ИИ-функции Android и сервисы Google не появятся на устройствах Apple, речь идёт только об интеграции модели Gemini в инфраструктуру Siri.

