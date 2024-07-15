Лишь несколько стран мира будут сохранять высокие темпы рождаемости до конца века.

В XXI веке человечество достигнет пика своей численности, после чего количество населения планеты начнет постепенно сокращаться. Об этом свидетельствуют аналитические данные, подготовленные экспертами Организации Объединенных Наций.

Согласно отчету организации World Population Prospects, сейчас на планете проживает 8,2 миллиарда человек. Однако в середине 2080-х годов глобальное население достигнет 10,3 миллиарда, и это будет пиковое значение, выше которого население уже не будет расти.

Более того, с того момента глобальное население начнет постепенно снижаться и к 2100 году составит 10,2 миллиарда. Таким образом, нынешний прогноз количества населения планеты на указанную дату является на 6% меньшим, чем прогноз десятилетней давности.

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"В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем несколько более быстрое снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью", - заявил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Уже сейчас в среднем во всем мире одна женщина рожает на одного ребенка меньше, чем в 1990 году. В более чем половине стран мира среднее количество живорожденных на женщину упало ниже 2,1 - то есть ниже уровня естественного самовоспроизводства населения (без фактора иммиграции).

По состоянию на 2024 год своего пика численности населения уже достигли, или прошли его 63 страны мира, включая такие крупные государства как Китай, Германия, Япония и Россия. Общее население этих стран сократится на 14% в течение следующих 30 лет.

Ожидается, что для 126 стран, включая США, Индию, Индонезию и Пакистан, численность населения достигнет пика во второй половине века или позже.

В девяти странах, включая Нигер, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго, прогнозируется "очень быстрый рост". Совокупное население этой группы стран удвоится между 2024 и 2054 годами.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, по прогнозам ООН, к 2100 году население Украины уменьшится до 15,3 млн человек. По подсчетам организации, по состоянию на начало текущего года население нашего государства составляло около 37,4 млн человек.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, война лишь косвенно повлияла на демографическую ситуацию в Украине. Настоящие причины падения рождаемости выходят далеко за пределы событий последних двух лет. Свое влияние имеют перманентные экономические кризисы и отсутствие позитивного сценария развития страны, что и демотивирует украинцев заводить детей.

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