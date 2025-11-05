В Минобороны РФ заявили, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.

Российский лидер Владимир Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Об этом он заявил во время совещания в Кремле.

Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением президента Трампа о ядерных испытаниях США.

При этом российский диктатор подчеркнул, что Россия якобы всегда неукоснительно соблюдала обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, и продолжит это делать. В то же время, по его словам, если США и участники ДВЗЯИ проведут ядерные испытания, то Россия "предпримет ответные адекватные действия".

"Я поручиаю МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам... внести согласованные предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия", - заявил он.

В Минобороны РФ заявили о ядерной угрозе от США

Во время совещания министр обороны РФ Андрей Белоусов обвинил США в том, что страна "активно наращивает стратегические наступательные вооружения и последовательно выходит из договоров по стратстабильности".

"Вашингтон постоянно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение с отработкой нанесения превентивных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре", - сказал он.

Белоусов также заявил, что США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, "подлётное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут".

Также, по его словам, США приступили к реализации программы "Золотой купол". которая предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

В этой связи Белоусов предложил Путину начать "немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия" на архипелаге Новая Земля.

Трамп ранее объявил о ядерных испытаниях

В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Тогда он заявлял, что не хотел принимать такого решения, однако, по его словам, "не имел выбора".

Он также заявил, что у США есть "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", но Штаты не будут "единственной страной, которая не проводит испытания" ядерного оружия.

В то же время эксперты отмечают, что если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, это может поставить под угрозу договор, который в течение десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

