Российский лидер Владимир Путин поручил силовикам и гражданским службам подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Об этом он заявил во время совещания в Кремле.
Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением президента Трампа о ядерных испытаниях США.
При этом российский диктатор подчеркнул, что Россия якобы всегда неукоснительно соблюдала обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, и продолжит это делать. В то же время, по его словам, если США и участники ДВЗЯИ проведут ядерные испытания, то Россия "предпримет ответные адекватные действия".
"Я поручиаю МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам... внести согласованные предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия", - заявил он.
В Минобороны РФ заявили о ядерной угрозе от США
Во время совещания министр обороны РФ Андрей Белоусов обвинил США в том, что страна "активно наращивает стратегические наступательные вооружения и последовательно выходит из договоров по стратстабильности".
"Вашингтон постоянно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение с отработкой нанесения превентивных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре", - сказал он.
Белоусов также заявил, что США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, "подлётное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут".
Также, по его словам, США приступили к реализации программы "Золотой купол". которая предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.
В этой связи Белоусов предложил Путину начать "немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия" на архипелаге Новая Земля.
Трамп ранее объявил о ядерных испытаниях
В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Тогда он заявлял, что не хотел принимать такого решения, однако, по его словам, "не имел выбора".
Он также заявил, что у США есть "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", но Штаты не будут "единственной страной, которая не проводит испытания" ядерного оружия.
В то же время эксперты отмечают, что если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, это может поставить под угрозу договор, который в течение десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.