Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) выступила против очередного повышения тарифов на передачу электроэнергии, которое планирует "Укрэнерго".

В частности, в ассоциации отметили, что рост расходов, которые заложила в расчет тарифа "Укрэнерго", является экономически необоснованным и создает дополнительное давление на бизнес, который работает в условиях войны.

В НАДПУ подчеркнули, что включение в тарифы расходов на погашение долгов предыдущих лет недопустимо в нынешней экономической ситуации.

"Средства на погашение задолженности это неоправданно в условиях войны. Стоит рассмотреть временную реструктуризацию долговых обязательств, но не перекладывать их на потребителей и бизнес", - заявили в ассоциации.

По оценке НАДПУ, добывающая промышленность переживает один из самых тяжелых периодов в истории Украины: экспорт сократился, предприятия загружены менее чем наполовину, отрасль потеряла лидерство среди налогоплательщиков и не получает никакой государственной поддержки.

При этом, по данным ассоциации, у некоторых добывающих предприятий более 30% всех расходов приходится только на электроэнергию, при том что выросли также тарифы на перевозки и налоги.

"Мы настаиваем, чтобы тарифы были удержаны хотя бы на нынешнем уровне", - подчеркнули в НАДПУ, добавив, что повышение тарифа может поставить под угрозу работу многих предприятий отрасли.

Как известно, НКРЭКУ на своем заседании одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые предоставила компания, содержат противоречия.