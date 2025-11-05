Блогершу обвинили в отношениях с женатым мужчиной.

В сети развернулся скандал вокруг мужа певицы Юлии Думанской, Григория Козловского, которого пригласила на свидание пользовательница соцсетей. В оживленную дискуссию вплели и супругов Остапчуков, назвав 25-летнюю Екатерину "любовницей".

Жена телеведущего Владимира Остапчука высказалась против юзера Олеси и подобных ей женщин, которые разбивают семьи, однако и сама нарвалась на хейт. Та самая психологиня, которая не постеснялась пригласить Козловского на кофе, упрекнула Екатерину, что та так же начала встречаться с мужем, когда тот был официально женат.

"Спросите у владелицы этого телеграм-канала, женатые мужчины - это тоже ее специализация", - написала девушка в Telegram.

Видео дня

Впрочем, Катя не стала молчать и расставила все точки над "і". Блогерша четко дала понять, что начала встречаться с телеведущим, когда тот уже был в процессе развода с бывшей женой Кристиной.

"А вы верите всему, что на заборе пишут? Когда мы познакомились с мужем, он уже жил сам и подал документы на развод. На бумаге да (был женат - УНИАН), но по закону Украины документы на развод рассматриваются месяц. В отношениях он не был", - пояснила Екатерина.

К слову, недавно Екатерина Остапчук поделилась, как ей удалось покорить сердце Владимира, когда он был на грани развода.

Вас также могут заинтересовать новости: