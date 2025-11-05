В сентябре российские беспилотники начали регулярно нарушать воздушное пространство стран НАТО в Европе.

"Гибридная война" России против Европы становится все более очевидной. С сентября российские беспилотники и истребители стали чаще нарушать воздушное пространство европейских стран, что приводит к ограничению работы местных аэропортов.

В Reuters рассказали о самых громких провокациях РФ против Европы за последние несколько месяцев. В агентстве предположили, что так Москва хочет проверить единство европейских стран на прочность.

Провокации в Бельгии

Журналисты напомнили, что вечером 4 ноября аэропорты Брюсселя и Льежа в Бельгии временно закрывали из соображений безопасности после сообщения о появлении дронов в небе. Аэропорт Брюсселя вновь открылся в среду утром, хотя некоторые рейсы были отменены, а другие задержаны.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен 2 ноября говорил о том, что полиция расследует случаи появления неизвестных беспилотников над авиабазой Кляйне-Брогель на северо-востоке страны. Кроме того, сообщалось о появление подозрительных дронов над военной базой Эльзенборн в прошлом месяце.

Провокации в Чехии и Дании

В агентстве отметили, что 10 сентября в армии Чехии заявляли об обнаружении неизвестных дронов в воздушном пространстве страны. По предварительным данным, они пролетали над военными объектами в Чехии.

В сентябре неизвестные дроны нарушали воздушное пространство Дании. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала это "гибридной атакой" на свою страну.

Провокации в Эстонии

Сообщалось, что 19 сентября три российских истребителя около 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии, которая является членом НАТО. Вскоре после этого итальянские самолеты сопроводили их за пределы страны.

Провокации в Германии

Немецкие СМИ писали о том, что на выходных аэропорты Берлина и Бремена были временно закрыты после двух отдельных случаев обнаружения неизвестных дронов.

Как писало Bild со ссылкой на конфиденциальный полицейский отчет, в начале октября беспилотники были замечены в аэропортах и на военных объектах по всей Германии. Более того, неизвестные дроны видели в Германии в ночь на 26 сентября.

Провокации в Литве

В агентстве напомнили, что 28 октября Литва закрыла аэропорт Вильнюса и пограничные переходы с Беларусью после того, как несколько воздушных шаров с контрабандой нарушили воздушное пространство страны. Это был уже четвертый подобный инцидент за неделю.

Также в Литве 23 октября сообщали, что два российских военных самолета примерно 18 секунд находились в воздушном пространстве страны. Это вызвало официальный протест и реакцию сил НАТО, но Москва отрицает это.

Провокации в Норвегии

В агентстве отметили, что 6 октября аэропорт Осло в Норвегии временно приостановил несколько посадок после сообщения о замеченном вблизи аэропорта дроне.

Провокации в Польше

Одной из самых громких провокаций РФ против европейских стран стал инцидент в Польше в ночь с 9 на 10 сентября. Тогда около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство страны, что вынудило НАТО задействовать истребители F-35 и F-16, вертолеты и систему противовоздушной обороны Patriot.

Позже, 28 октября, польские истребители перехватили российский самолет, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Спустя два дня польские истребители МиГ-29 снова перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Провокации в Румынии и Испании

В агентстве напомнили, что 13 сентября Румыния подняла свои истребители из-за сообщений о неизвестном беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны во время российской массированной атаки по Украине.

Кроме того, 20 октября полеты в аэропорту Пальма-де-Майорка в Испании были временно приостановлены после обнаружения неизвестных беспилотников.

Германия готовит план противодействия "гибридной войне" РФ - что известно

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство его страны планирует реагировать на "гибридную войну" России новым комплексным планом действий. Он также обвинил Москву в попытках дестабилизировать Германию и Европу с помощью саботажа, шпионажа, убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

Кроме того, Мерц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

