Звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг наконец-то развелась со своим мужем Дином Макдермоттом. Пара прожила в браке 17 лет, из которых почти 2 года была в процессе развода.

Как сообщает TMZ, Спеллинг и Макдермотт разошлись мирно и даже остались в дружеских отношениях. Бывшие супруги заключили письменное соглашение о разделе имущества и вопросов алиментов.

Стоит отметить, что пара имеет пятеро общих детей - 18-летнего Лиама Аарона, 17-летнюю Стеллу Дорин, 14-летнюю Гетти Маргарет, 13-летнего Финна Дейви и 8-летнего Бо Дина.

Подробности условий договора о разводе не разглашаются. Известно, что процесс уже на финальной стадии. Экс-супругам осталось дождаться лишь подписи от судьи.

Напомним, что именно Тори Спеллинг стала инициатором разрыва. Кризис в ее браке с Макдермоттом произошел еще в 2023 году, тогда пара впервые разъехалась, а уже в 2024-м актриса официально подала заявление на развод.

Причиной расторжения брака Тори назвала обычное расхождение характеров. Основным требованием к экс-супругу во время судебного процесса для 52-летней актрисы была уплата алиментов.

Что касается опеки над детьми, то Спеллинг настаивала, чтобы все пятеро детей остались жить с ней, при этом она была не против совместной юридической опеки. То есть разведенные родители будут вместе принимать решения относительно их детей.

