Экономист Михаил Кухар считает предложение главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о повышении ставки налогообложения прибыли банков с 25% до 50% угрозой для стабильности финансовой системы Украины.

"Это не экономическая реформа, а масштабная спланированная диверсия на экономическом фронте", - написал Кухар в Facebook во вторник.

По его словам, украинская банковская система продемонстрировала уникальную устойчивость в течение четырех лет полномасштабной войны, не допустив банкротства ни одного банка и обеспечив бесперебойные платежи даже в первые дни вторжения. "Это результат безупречных антикризисных действий Национального банка и сверхусилий коммерческих банков", - подчеркнул экономист.

Кухар отметил, что 75% банковского сектора принадлежит государству, и большая часть их прибыли уже направляется в бюджет в виде дивидендов. По его мнению, дополнительное повышение налогов не принесет существенного фискального эффекта, но создаст риски для капитализации и устойчивости системы.

"Фактически речь идет о 12,5 млрд грн потенциальных дополнительных поступлений - всего 1,25% от перевыполнения бюджета, которое в этом году уже превысило триллион гривен", - отметил он.

Экономист также предупредил, что повышение ставки налогообложения сделает украинский финансовый сектор одним из наименее привлекательных в Европе, усложнит приватизацию государственных банков и снизит инвестиционную привлекательность отрасли после войны.

"Работающая банковская система - это о каждом украинском бизнесе и каждом украинце. Давайте не дадим Гетманцеву заложить мину замедленного действия под нашу финансовую систему", - подытожил Кухар.