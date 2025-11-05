Украина пока недостаточно конкурентоспособна на мировом рынке труда.

На сегодняшний день обычному рабочему ехать в Украину не имеет особого смысла с экономической точки зрения. В то же время свободных вакансий много, и государству нужно решать проблемы с трудоустройством иностранцев до конца войны.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

"Главное, чтобы урегулировались вопросы с войной, открылись границы и возобновилась логистика гражданской авиацией", - говорит специалист.

Видео дня

Воскобойник отмечает, что центры занятости в вопросах получения разрешений на работу иностранцами работают в автоматизированном режиме и с этим никаких проблем нет. Трудности возникают уже при получении визы.

"Мне звонят работодатели, которые хотят привлечь трудовых мигрантов и говорят, что в некоторых наших консульских учреждениях очередь на получение рабочей визы составляет 3-6 месяцев. Следующая проблема - это транспорт. Потому что самолетом можно добраться до Румынии, Польши или Молдовы, но для этого нужно получить еще транзитную визу", - отмечает глава "Офиса миграционной политики".

Но после получения украинской рабочей визы и пересечения границы рабочий должен еще получить в Украине вид на жительство в Миграционной службе.

"Разрешение на трудоустройство для иностранца, которое выдается на 2 года, стоит более 10 тысяч гривень. Это дороже, чем у поляков, например. А зарплата у нас меньше, чем в Польше. И все понимают, что если работодатель что-то потратит на рабочего, то он захочет это себе компенсировать за счет заработной платы этого рабочего", - уверен Воскобойник.

Последней, но не самой маленькой в общем перечне, является проблема того, что украинское общество довольно консервативное и не готово к массовому наплыву мигрантов. Местные общины, власть, бизнес и обычные люди считают, что Украина еще не готова к массовому привлечению иностранцев.

"В качестве примера приводили то, что в Украине еще до 2021 года не была решена проблема ВПЛ, которых не смогли даже тогда обеспечить работой, жильем. И на фоне этих проблем бизнес спрашивал: как вы еще кого-то в Украину будете завозить, если с собственными гражданами не можете справиться?" - резюмирует Воскобойник.

Мигранты в Украине - главные новости

Сейчас Украине не хватает более 8,5 миллиона работников. Причем в таких критических отраслях, как образование, здравоохранение, строительная индустрия - не закрытыми могут быть 40% вакансий.

В то же время экономист Олег Пендзин отмечает, что даже при наличии запроса на гастарбайтеров в Украине, до завершения активной фазы боевых действий большого наплыва мигрантов ждать не следует.

Вас также могут заинтересовать новости: