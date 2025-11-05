По словам Александра Харченко, города должны иметь "план Б" на случай ударов врага по ТЭЦ или котельным.

Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона. Впрочем, есть риск результативных атак врага на объекты теплоснабжения, из-за чего часть украинцев потенциально может остаться без тепла.

Такое мнение во время брифинга высказал энергетический эксперт Александр Харченко.

Он уверен, что несмотря на удары РФ по украинской газодобыче теплоснабжающие компании будут иметь достаточно голубого топлива для прохождения зимы. В то же время эксперт ожидает, что к завершению отопительного сезона "газовые хранилища у нас будут снова сухими".

"Гораздо больше проблема атак на объекты теплоснабжения. Здесь действительно есть риски. Они объективно существуют. Атаки уже происходили и еще будут. Поэтому сейчас очень важно, чтобы города, где системы центрального отопления, имели план Б. Условно в каждом микрорайоне, каждом доме должны быть разработаны планы на случай разрушения ТЭЦ или котельной, которая обеспечивает определенный район", - отметил Харченко.

Он уточнил, что такие планы могут, например, предусматривать переключение системы теплоснабжения и снижение температуры теплоносителя, "чтобы дома не замерзли".

"Или, если это возможно, держать определенные резервные котельные или мобильные котельные. Для них должны быть места подключения в каждом микрорайоне, чтобы, если что-то произошло, их можно было бы быстро подключить и оказать такую тепловую помощь", - добавил эксперт.

Если же восстановить теплоснабжение после вражеской атаки будет невозможно, то, по его словам, нужно иметь механизм спасения системы теплоснабжения домов.

"Если в Киеве отключена ТЭЦ и в течение трех дней при температуре -10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов; б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспективы, что они заработают максимум через три дня, то это ситуация техногенной катастрофы", - отметил Харченко.

Он пояснил, что в случае сохранения воды в трубах в доме, "она просто их порвет и это не восстанавливается".

Атаки РФ на объекты газодобычи и отопительный сезон в Украине

Россия накануне отопительного сезона активизировала атаки на объекты газодобычи. 16 октября РФ в шестой раз за месяц атаковала объекты газодобычи, в результате чего она частично остановилась. За день до этого враг атаковал одну из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины".

Удары РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

На фоне российских атак эксперты отмечают, что отопительный сезон 2025/26 будет непростым, а украинцам стоит готовиться к возможному временному отсутствию отопления.

