Также они дали практичные советы по осенней высадке деревьев и многолетних цветов.

Действительно ли весна является лучшим временем для посадки деревьев, или стоит подождать до первых осенних заморозков.

Чтобы выяснить это, издание The Spruce спросило у нескольких экспертов по садоводству, и все они ответили одинаково.

Когда следует сажать деревья

Эксперты сходятся во мнении, что осень - лучшее время для посадки деревьев. В частности, они должны быть высажены в землю примерно за 4-6 недель до первых заморозков.

При этом садовод с опытом Келли Фанк объяснил, что деревья, которые сбрасывают листву на зиму лучше чажать осенью, а вот деревья, которые считаются вечнозелеными или полувечнозелеными лучше высаживать весной, чтобы у них был полный вегетационный период, прежде чем они столкнутся с холодами.

Садовод Шелли Дитон добавила, что, например, многолетние цветы такие как бородатые ирисы и пионы, всегда следует высаживать осенью, а осеннецветущие многолетники, такие как хризантемы или японские анемоны, - весной.

Садоводы отметили, что любые многолетники, которые не слишком морозостойки (например, чувствительные к морозам георгины), всегда следует высаживать весной, как только минует угроза заморозков.

Также садоводы рекомендуют учитывать климатические условия. Если вы живете в регионе с мягкой зимой, то садить деревья и многолетне цветы лучше осенью, а если у вас суровые зимы - то лучше перенести часть посадок на весну, чтобы корни не погибли зимой.

Почему деревья сажать осенью лучше всего

По мнению экспертов по садоводству, есть несколько причин, по которым сажать деревья осенью лучше всего.

Весна и осень - лучшее время для посадки новых растений в грунт, поскольку температура не слишком высокая и не слишком низкая. Но, по сравнению с летней жарой, прохладная осенняя погода создает меньший стресс для растений во время пересадки, объяснил Дитон.

Кроме того осенние дожди помогают саду подготовиться к долгому зимнему отдыху и помогают недавно пересаженным растениям акклиматизироваться после посадки.

В добавок, теплая почва стимулирует рост корней. Температура может быть ниже, но почва все еще достаточно теплая, чтобы способствовать активному росту корней до наступления заморозков. Благодаря более низкой температуре воздуха, снижению теплового стресса и осенним дождям деревья хорошо подготовлены к формированию здоровой корневой системы при осенней посадке.

Садоводы также отметили, что осенняя к тому времени, как вы будете сажать деревья, многие насекомые уже исчезнут. Пониженная влажность также помогает замедлить распространение грибковых и бактериальных заболеваний в саду.

"Более короткие дни и солнечный свет позволят вашим растениям медленно укореняться за зиму, и к весне деревья будут готовы к цветению, у них разовьется крепкая корневая система", - объяснил Дитон.

Это означает, что вы можете ожидать более обильного цветения от деревьев, посаженных осенью, чем от тех же, что и весной.

Советы по осенней посадке

Выберите правильное время. Первый и самый важный шаг при посадке осенних многолетников - сделать это в правильное время.

"Бывает и слишком поздняя посадка. Старайтесь сажать деревья за четыре-шесть недель до первых заморозков. В противном случае, иначе корни могут не успеть укорениться", - акцентировала садовод Анна Олер.

Обильно полейте после посадки. Важно обильно полить деревья сразу после посадки. Это поможет минимизировать шок от пересадки, предотвратить увядание и способствовать развитию глубокой корневой системы.

Откажитесь от обильных удобрений. Удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами для хорошего роста, но когда дело доходит до осенней посадки, меньше значит больше. Фанк отметила, что это нужно для того, чтобы свежепересаженные деревья направляли энергию на развитие корней, а не на выпуск листвы в преддверии первых заморозков.

Добавьте мульчу. Эксперты сходятся во мнении, что мульчирование недавно пересаженных деревьев осенью - хорошая идея. Тонкий слой мульчи поможет утеплить и защитить корни растений при наступлении холодов.

