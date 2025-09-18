Вопросы о стоимости чего-либо могут показаться навязчивыми и осуждающими.

От вопросов о том, сколько кто-то потратил на отпуск, до случайных комментариев о зарплате друга — люди совершают множество ошибок в этикете, когда речь заходит о деньгах с близкими. Однако это не значит, что обсуждение финансов должно быть полностью табу.

Business Insider поговорил с тренером по этикету Мэриа Грумет Хамбер о самых распространенных ошибках при обсуждении этой деликатной темы. Было выделено среднестатистических 5 ошибок.

Критика других за траты на хобби

Когда вы критикуете кого-то за расходы на хобби, это может выглядеть так, будто вы обесцениваете то, что приносит этому человеку радость.

Поскольку каждый ценит в жизни разные вещи, Хамбер отмечает: важно помнить, что то, что кажется пустяком одному, может быть глубоко значимо для другого. Будь то личная коллекция или дорогое хобби, то, как кто-то решает тратить свои деньги — это не дело других.

Вопросы о стоимости крупных покупок

Еще одна распространенная ошибка — спрашивать, сколько кто-то потратил на свадьбу, новый дом, машину или роскошный отпуск. Лучше избегать таких вопросов, так как они могут восприниматься как осуждение. "Элементарный этикет таков: мы не должны спрашивать у кого-то, сколько он потратил на что-либо, даже если это член вашей семьи", — отметила эксперт.

Вместо того чтобы интересоваться суммой, лучше проявлять искренний интерес и доброжелательность.

Обсуждение деталей зарплаты

Считается плохим тоном спрашивать, сколько зарабатывает человек. "Единственный случай, когда разговор о зарплате уместен — если вы боретесь за равную оплату на работе или ведете такой приватный разговор с командой или отделом кадров", — подчеркнула Хамбер.

Избегание разговоров о зарплате в повседневной беседе помогает сохранить уважение, избежать сравнений и предотвратить ненужное напряжение.

Отсутствие согласованности при совместных расходах

Когда речь идет о совместных тратах — например, покупка подарка или поход в ресторан — распространенная ошибка — не обсудить заранее, как будут делиться расходы. Например, покупка подарка и просьба всем скинуться без обсуждения бюджета или способа оплаты может застать людей врасплох.

То же касается посещения ресторанов. Поэтому важно заранее решить, будете ли вы делить счет поровну или каждый оплачивает свою долю.

По словам Хамбер, оба варианта допустимы, главное — чтобы ожидания были оговорены заранее и любые недоразумения устранены.

Обсуждение денег не в том месте

Разговоры о финансах с семьей и друзьями иногда необходимы, но, по мнению эксперта, обсуждать их в неподходящее время может привести к смущению или конфликту. Например, лучше не поднимать финансовые вопросы на большом сборе, чтобы не выставлять личные дела кого-то на всеобщее обозрение.

Важно выделить специальное время, чтобы спокойно, без осуждения, обсудить свои вопросы приватно. Фокус на поиске решения вместо обвинений помогает сделать разговор продуктивным и поддерживающим.

