Эта фраза может быть резкой, однако эффективной.

Когда кто-то нас сильно обижает, то часто мы теряем дар речи и не знаем, что ответить. Такие оскорбления могут привести к "глубоким и длительным" психическим травмам, которые подобны тем, что остаются после физического насилия. Однако нейробиолог Дин Бернетт считает, что нашел идеальный ответ на оскорбление, пишет DailyMail.

По его словам, лучший ответ на оскорбление - это фраза "Успокойся, бабушка".

Бернетт считает, что "влияние оскорбления зависит не только от того, кто его выразил, но и от того, кто его получил".

Он добавил, что такой ответ имеет эффект, что "обидчик выглядит как сторона с более низким статусом, которую легче высмеять".

"Кто-то говорит: "Твоя прическа выглядит глупо". Вы отвечаете: "Ладно, успокойся, бабушка", - отметил нейробиолог в своей статье.

Также эксперт назвал и другие ответы, которые используют похожий хитрый прием.

"Они говорят: "Я не понимаю, почему [твой привлекательный партнёр] с тобой", а ты отвечаешь: "Хочешь, я тебе объясню? Карандашами?", - объяснил Бернетт.

Кроме того, существует "совместное конструирование критики", когда оскорбление принимается и развивается, что может выставить вас в положительном свете как человека, который умеет самоиронизировать.

"Они говорят: "Ты толстый!" Вы отвечаете: "Надеюсь, что да, я потратил достаточно денег, чтобы стать таким", - привел пример ученый.

В целом существует много ответов, но все они вращаются вокруг одной темы - не давать обидчику власти над собой.

