Этот случай еще раз напоминает, почему важно ознакомиться с базовыми нормами этикета и законами страны, в которую вы едете.

Во время поездки за границу всегда существует определенный риск, что, делая что-то обыденное, вы невольно нарушите какие-то местные нормы этикета, или - что еще хуже - местные законы. Именно в такой ситуации оказалась молодая туристка во время поездки в Японию, пишет DailyMail.

Американка по имени Хлоя опубликовала в своем TikTok видео, где она нервно улыбается, пока полицейский выписывает ей штраф в одном из районов Токио. Хотя вместо живого звука в видео наложена посторонняя музыка, хорошо видно, как офицер в чем-то строго упрекает туристку.

Можно было бы подумать, что девушка совершила что-то очень серьезное, или по крайней мере понятное западному человеку. Например, никого бы не удивило, если бы ее оштрафовали за брошенную на тротуар обертку от конфеты или что-то подобное. Однако объяснение туристки в аннотации к видео действительно впечатляет.

Видео дня

"Япония замечательная, пока кто-то не позвонит [в полицию] и не пожалуется на тебя за то, что ты ешь мороженое на тротуаре", - рассказала девушка.

Как отмечает DailyMail, формально в Японии нет запрета есть на тротуарах, но это обычно считается плохим этикетом в жилых районах, поездах и более тихих городах или районах. Одна из главных причин этого - невероятное по европейским меркам уважение нации к чистоте.

И эта зацикленность на чистоте иногда имеет странные проявления. Например, на улицах мегаполисов обычно очень трудно найти банальную урну для мусора. Японский этикет предполагает, что свой мусор ты должен взять с собой и выбросить уже дома.

"Есть во время ходьбы считается неосторожным или опрометчивым. Это может создавать неудобства другим, например, если вы рассыпаете еду или занимаете место в людном месте. В японской культуре еда предназначена для того, чтобы наслаждаться ею сосредоточенно, обычно в специально отведенных местах", - пояснила консультантка по вопросам культурного этикета Наоми Сато, которая работает в Киото.

Правда, есть определенные исключения. Например, употребление пищи на улице считается приемлемым в некоторых популярных туристических местах, таких как районы Асакуса и Дотонбори в городе Осака. Кроме того, во время многочисленных японских фестивалей всегда работают киоски с традиционным фастфудом. И в таких местах тоже считается нормой есть стоя в случайном месте, хотя всё же японцы стараются отойти куда-то в сторону, чтобы никому не мешать.

Другие новости на тему туризма

Как писал УНИАН, туристам в Испании грозят огромные штрафы за то, что в целом не является запрещённым. Ограничения действуют на отдельных пляжах, и туристов об этом не всегда предупреждают.

Также мы рассказывали о специфических сленговых фразах, которые употребляют жители Великобритании, ставя ими в тупик не только других европейцев, но даже представителей других англоязычных стран.

Вас также могут заинтересовать новости: