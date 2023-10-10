После внезапного нападения ХАМАС на Израиль министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что он будет добиваться приостановления межкорейского военного соглашения 2018 года по созданию буферной зоны вдоль сухопутных и морских границ, чтобы возобновить наблюдение за перемещением войск Северной Кореи, пишет The Times of Israel.
"ХАМАС напал на Израиль, и Республика Корея находится под гораздо большей угрозой. Чтобы противостоять, мы должны наблюдать [за движением северокорейских войск] с помощью наших средств наблюдения, чтобы получить предварительную информацию о том, готовят они провокации или нет. Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного мониторинга, я думаю, что они могли бы не пострадать от такого удара", – сказал он, объясняя позицию южнокорейских властей относительно необходимости усиления мониторинга на севере.
С момента достижения соглашения в сентябре 2018 года между Кореями не было серьезных столкновений. Но в ноябре прошлого года Южная Корея обвинила Северную в нарушении требований соглашения о снижении напряженности. Тогда КНДР выпустила ракету у обитаемого южнокорейского острова вблизи их морской границы.
Военное соглашение между Южной Кореей и Северной Кореей - это надо знать
Военное соглашение между Южной Кореей и Северной Кореей было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Цель соглашения - уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.
Соглашение предусматривает создание буферной зоны шириной 4 км вдоль сухопутной границы между Южной Кореей и Северной Кореей. В этой зоне запрещается размещать войска, вооружение и военную технику. Также предполагалось создание буферной зоны шириной 50 км вдоль морской границы между Южной Кореей и Северной Кореей. В этой зоне запрещается проводить военные учения и маневры.
Соглашение также предусматривало сокращение числа военных наблюдателей на границе и установление линии связи между военными штабами Южной Кореи и Северной Кореи.
В январе 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может прекратить соглашение о снижении напряженности в отношениях с КНДР, заключенное в 2018 году. Это произошло после того, как пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи.