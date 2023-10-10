Сеул стремится возобновить наблюдение за КНДР, чтобы знать, готовит ли соседняя страна провокации.

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что он будет добиваться приостановления межкорейского военного соглашения 2018 года по созданию буферной зоны вдоль сухопутных и морских границ, чтобы возобновить наблюдение за перемещением войск Северной Кореи, пишет The Times of Israel.

"ХАМАС напал на Израиль, и Республика Корея находится под гораздо большей угрозой. Чтобы противостоять, мы должны наблюдать [за движением северокорейских войск] с помощью наших средств наблюдения, чтобы получить предварительную информацию о том, готовят они провокации или нет. Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного мониторинга, я думаю, что они могли бы не пострадать от такого удара", – сказал он, объясняя позицию южнокорейских властей относительно необходимости усиления мониторинга на севере.

С момента достижения соглашения в сентябре 2018 года между Кореями не было серьезных столкновений. Но в ноябре прошлого года Южная Корея обвинила Северную в нарушении требований соглашения о снижении напряженности. Тогда КНДР выпустила ракету у обитаемого южнокорейского острова вблизи их морской границы.

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Военное соглашение между Южной Кореей и Северной Кореей - это надо знать

Военное соглашение между Южной Кореей и Северной Кореей было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Цель соглашения - уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.

Соглашение предусматривает создание буферной зоны шириной 4 км вдоль сухопутной границы между Южной Кореей и Северной Кореей. В этой зоне запрещается размещать войска, вооружение и военную технику. Также предполагалось создание буферной зоны шириной 50 км вдоль морской границы между Южной Кореей и Северной Кореей. В этой зоне запрещается проводить военные учения и маневры.

Соглашение также предусматривало сокращение числа военных наблюдателей на границе и установление линии связи между военными штабами Южной Кореи и Северной Кореи.

В январе 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может прекратить соглашение о снижении напряженности в отношениях с КНДР, заключенное в 2018 году. Это произошло после того, как пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи.

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