Нападение террористы совершили в шаббат и еврейский праздник намеренно – чтобы нанести максимальный ущерб.

Террористическая группировка ХАМАС планировала субботнее нападение на Израиль больше года. День атаки – 7 октября – был выбран не случайно.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники ХАМАС в Ливане. Отмечается, что нападение террористы совершили в шаббат и еврейский праздник намеренно – чтобы нанести максимальный ущерб.

"Источник также сообщил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расширит фронт, это сделает и ХАМАС, и союзники ХАМАС "не оставят ХАМАС в этой битве в одиночестве", – говорится в материале.

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Нападение ХАМАС на Израиль: важные новости

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Террористы начали убивать гражданских людей, захватывать в заложники женщин, детей и стариков. Их вывезли на территорию Газы.

Известно, что на данный момент погибших в Израиле уже более тысячи, свыше 2,5 тысяч людей находятся в больнице – многие в тяжелом состоянии. Только на месте проведения музыкального фестиваля обнаружили более 250 тел убитых людей. Среди погибших по меньшей мере двое украинцев – эту информацию подтвердили в МИД. Также известно, что в Израиле погибли минимум 11 американцев.

Старший офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Итай Веру назвал события в стране даже не войной – по его словам, ХАМАС устроил бойню.

Тем временем израильская армия продолжает ликвидировать террористов – после зачистки насчитали уже 1500 тел боевиков. Известно, что 10 октября армия Израиля восстановила контроль над границей с сектором Газы, однако определенное количество террористов все еще скрывается в стране. В то же время ЦАХАЛ за ночь нанес удары по более чем 200 объектам в секторе Газа.

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