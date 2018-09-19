КНДР и Южная Корея договорились о выводе военных из демилитаризованной зоны

В соглашении также оговаривается создание в приграничных районах Желтого и Японского морей специальной 80-километровой зоны.

Власти КНДР и Республики Корея договорились о начале вывода военных из демилитаризованной зоны, а также о разоружении персонала пограничного пункта Пханмунджом.

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«Обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов», — говорится в подписанном сторонам документе.

В соглашении также оговаривается создание в приграничных районах Желтого и Японского морей специальной 80-километровой зоны, где не будут проводится военные учения. Помимо этого, планируется создать совместную военную комиссию с целью решения вопросов по установлению взаимного доверия.