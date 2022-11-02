В Сеуле заявили о "неприемлемом" нарушении границ.

Корейская народно-демократическая республика запустила ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо.

В свою очередь Сеул выпустил три ракеты класса "воздух-земля", которые упали приблизительно на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией, сообщает BBC.

При этом военные Южной Кореи заявили, что пуск ракет КНДР - "неприемлемое" нарушение границ. Отмечается, что 2 ноября Северная Корея выпустила не менее 10 ракет в восточном и западном направлениях.

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Ситуация между КНДР и Южной Кореей - что известно

Ситуация на Корейском полуострове в последнее время накалилась. Пхеньян провел испытания ряда ракет, которые могут быть использованы для ядерных боеголовок. Кроме того, в Северной Корее приняли закон, который разрешает упреждающий ядерный удар.

В то же время некоторые эксперты сомневаются, что КНДР сможет первой применить ядерное оружие.

1 ноября КНДР пригрозила США и Южной Корее из-за военных учений. В Пхеньяне заявили, что "США и Южная Корея столкнутся с пугающим ответом и заплатят самую ужасную цену в истории". Сообщается, что Ким Чен Ын может готовиться к испытанию ядерного оружия.

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