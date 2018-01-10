Ситуация в Украине и КНДР: в России назвали главные международные угрозы в 2018 году

Главными вызовами для России в 2018 году будут возможная эскалация конфликта на Корейском полуострове и ситуация в Украине.

Об этом говорится в доклада "Международные угрозы 2018", подготовленного аналитическим агентством "Внешняя политика", пишет РБК.

Россия способна в наступившем году использовать для упрочения своей позиции на мировой арене такие противоречия и вызовы глобального мира, как его продолжающаяся фрагментация, когда укрепление многополярности соседствует с кризисом идеологий и ценностей, и бурное развитие информационных технологий.

Однако, предупреждают эксперты, от Москвы потребуется правильный анализ ситуации, расстановка приоритетов и готовность к компромиссам. По их мнению, Россия должна отказаться от "фиксации на угрозе с Запада" как от пережитка прошлого, противопоставив этому сбалансированный подход к международным отношениям.

Россия не обязана стремиться к возвращению статуса сверхдержавы времен СССР, но должна поддерживать статус глобального игрока, заключают эксперты. Руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников сомневается в том, что Москва готова к переменам во внешней политике.

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"Пока в основе российской политики лежит факт присоединения Крыма, перемен в дипломатии ждать не стоит", - уверен Колесников.

Среди целого спектра угроз, вызовов и возможностей 2018 года можно выделить несколько наиболее серьезных проблем, так называемых черных лебедей, сказал РБК Андрей Сушенцов, глава агентства "Внешняя политика".

По мнению Сушенцова, возглавлявшего коллектив авторов, готовивших доклад, в 2018 году такими событиями могут стать эскалация конфликта на Корейском полуострове и политическая дестабилизация в Украине.

Нормализация отношений с соседними странами должна стать одним из приоритетов российской внешней политики, полагают эксперты. В Украине они констатируют "нарастание нестабильности" и советуют Москве временно отойти в сторону, чтобы "дать националистическому эксперименту дискредитировать себя". За то время, пока украинцы пройдут "испытание свободой", Россия должна детально изучить политический ландшафт страны и "помочь взрастить новую украинскую элиту".

Подобное "прощупывание почвы" имеет смысл и в отношении других бывших союзных республик.