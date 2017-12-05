Шедевр дезинформации: российский тролль обманул всю Америку, выдавая себя за патриота США и сторонника Трампа

Российский тролль, выдававший себя патриотичного американца, обвел вокруг пальцев десятки тысяч американцев, ведущие американские СМИ и членов команды президента США Трампа.

Аккаунт в Twitter под названием @TEN_GOP за почти два года собрал почти 130 тысяч подписчиков, его ретвитили некоторые советники Трампа. Но в октябре был заблокирован администрацией соцсети, подтвердившей, что это был российский ботовод, связанный с санкт-петербургской "фабрикой троллей".

Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по информационной безопасности в Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Бена Ниммо, опубликованной на Bellingcat.

@TEN_GOP считался "неофициальным твиттером республиканцев штата Теннеси" и позиционировал себя как ярого патриота Америки. Почти два года он прославлял президента Дональда Трампа, восхвалял американскую армию, поддерживал Brexit и европейских ультраправых и общался с десятками влиятельных консерваторов, совершая при этом нападки на соперницу Трампа в борьбе за Белый Дом Хилари Клинтон, либералов, мусульман и мейнстримные СМИ.

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Также @TEN_GOP много писал в поддержку Кремля и яростно отрицал вмешательство российских троллей в американские выборы. Среди прочего, он поддерживал осаду Алеппо, устроенными российско-сирийскими войсками, выступал против высылки администрацией Барака Обамы 35 российских послов.

Аккаунт активно взаимодействовал с американскими ультраправыми комментаторами и республиканскими политиками, в конечном итоге убедив их в том, что он – настоящий.

В частности, @TEN_GOP распространял сообщения сторонницы Трампа Энн Култер, иногда при этом отмечая ее в постах, чтобы уведомить ее о поддержке. Култер неоднократно отвечала @TEN_GOP взаимностью: она ретвитила этот аккаунт и репостила твиты на свою официальную страницу в Фейсбуке.

Также его ретвитили и другие американские националисты, как Стефан Молинё, Пол Джозеф Уотсон и Динеш Д’Суза.

Более того, некоторые высказывания @TEN_GOP ретвитил бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, сын президента США Дональд Дж. Трамп Младший, руководительница кампании Трампа Келиэнн Конвей и диджитал-менеджер кампании Брэд Парскейл.

Ведущие американские СМИ часто приводили @TEN_GOP как пример мнения консерваторов. Например, это делали Washington Post, LA Times и Huffington Post.

Также сообщения от бота неоднократно распространяли кремлевские пропагандистские СМИ. Однажды RT America выдала фейк о том, что Хиллари Клинтон, заболевшая пневмонией, обняла девочку. Единственным источником этой информации был @TEN_GOP.

"Нет никаких оснований полагать, что кто-либо из этих комментаторов знал, что распространяют сообщения тролля на зарплате Кремля. Гораздо вероятнее, что их ввела в заблуждение маскировка: тролль действовал, как один из них, разделяя их взгляды и распространяя их посты", - говорится в материале.

"@TEN_GOP - настоящий шедевр дезинформации и маскировки: российский аккаунт, успешно выдавая себя за американца более 18 месяцев, ввел в заблуждение как сторонников, так и противников Трампа в СМИ, в соцсетях и даже в штабе кампании Трампа", - пишет Бен Ниммо.

Аналитик считает, что секрет успеха российского тролля - в последовательном подходе.

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"Во-первых, он имитировал настоящих ультраправых, публикуя радикально правые твиты, а также привлекал их внимание, отмечая их в постах и рассыпаясь им в похвалах. Их ответы создавали аккаунту репутацию, позволявшую взаимодействовать с известными фигурами, в том числе в кампании Трампа, а также попадать в статьи настоящих СМИ", - говорит он.

В Bellingat отмечают, что пример @TEN_GOP показывает, насколько Америка до сих пор уязвима для иностранного влияния. Ведь анонимный аккаунт без всякой реальной связи с Республиканской партией завоевал огромное доверие.

"Пока пользователи соцсетей продолжают бездумно принимать и делиться анонимными радикальными постами, они будут открыты для влияния новых аккаунтов, которые сейчас ведут операторы @TEN_GOP — а также для любых дезинформаторов с достаточной способностью к маскировке", - подытоживает Бен Ниммо.