Из-за операции в Сирии Россия вынуждена сократить расходы на военные учения - FT

Об этом заявил высокопоставленный чиновник РФ, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Financial Times.

Как отмечают западные эксперты, несмотря на низкие цены на нефть, слабый рубль и западные санкции, Москва "может легко позволить себе операцию в Сирии".

Прежде всего причиной является то, что действия РФ в Сирии являются довольно "недорогими" по сравнению с операцией США. Кроме того, как отмечают специалисты, Россия в течение 17 лет подряд увеличивала непрозрачное финансирование оборонного бюджета.

Читайте такжеСирийская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Кремлем - Reuters

Как отмечают эксперты аналитической компании IHS jane's, даже если Россия будет продолжать авиаудары в Сирии на текущем уровне, она будет тратить на них меньше, чем 3% средств, предусмотренных в бюджете на национальную оборону в 2016 году.

"Мы считаем, что операция на нынешнем уровне стоит от $2,3 млн до $4 млн в день", - отметил Бен Мурс, старший аналитик IHS jane's.

По мнению экспертов, Россия может найти также дополнительные средства на операцию в Сирии за счет бонусных выплат военным или за счет замедления темпа госзакупок вооружения.

Читайте такжеЛавров: Москва поможет "Свободной сирийской армии" - BBC

Как известно, Россия 30 сентября сентября начала массированную авиационную операцию в Сирии, основываясь на правительственных авиабазах в этой стране.

Между тем, значительная часть авиаударов РФ оказалась направлена против сил сирийской оппозиции, а не против "Исламского государства".