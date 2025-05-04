Хотя новая администрация своими резкими действиями успела до истерики напугать инвесторов, общая стратегия на институализацию рынка криптовалют все же дает свой эффект.

Аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности не исключают установления нового рекорда его цены. Об этом пишет Forbes.

Советник президента США по вопросам криптовалют Дэвид Сакс уже предсказал будущий "бум Трампа" на этом рынке. По его словам, новая президентская администрация "закончила войну с криптовалютой", то есть ослабила регуляторные ограничения, наложенные предыдущими правительствами США.

"Я действительно думаю, что это готовит нас к буму Трампа в будущем", - сказал Сакс, указывая что "многие из этих изменений потребуют времени, чтобы проявиться".

Видео дня

Как отмечает Forbes, на прошлой неделе Федеральная резервная система США действительно отменила правила времен Байдена, которые мешали биржам свободно работать с криптовалютой. Кроме того, администрация Трампа ускоренно принимает законодательство о стейблкоинах, которое, как ожидается, перестроит мировую финансовую систему.

В январе перед инаугурацией Трампа криптовалюты были на пике, и биткойн стоил почти в 110 000 долларов, но в апреле он резко обвалился на треть из-за глобальной торговой войны, развязанной Белым домом. В последние несколько недель биткойн компенсировал большую часть потерь.

"Этот восстановленный настрой на риск готовит биткойн к росту до 100 000 долларов. Уровень 95 000 долларов был ключевой зоной сопротивления в последние недели, и как только биткойн преодолел его с большим запасом, импульс быстро ускорился", - сказал криптостратег Мэтт Мена.

Другие инвесторы тоже радуются восстановлению цены биткойна, что побудило их удвоить свои "бычьи" прогнозы.

"Я точно не удивлюсь, [если биткойн достигнет] 200 000 или 250 000 долларов в этом году. Если цена скоро начнет расти и преодолеет новый исторический максимум, я думаю, что ситуация может стать действительно безумной", - сказал Джо Бернетт, директор по исследованию рынка Unchained.

Ситуация на рынке криптовалют

Как писал УНИАН, в начале апреля основные криптовалюты резко просели в цене, продолжая тенденцию, начатую за месяц до того из-за разочарования инвесторов политикой Трампа. Последней каплей стало введение высоких пошлин на импорт в США. В определенный момент биткойн просел ниже 80 тысяч долларов.

Однако после того, как Трамп ослабил свои драконовские пошлины, фондовые и финансовые рынки отыграли значительную часть потерь. Это сказалось в том числе и на биткойне, который тоже ощутимо подрос в цене.

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