Следующие выборы президента США состоятся в 2028 году.

У Дональда Трампа пока нет планов в третий раз баллотироваться на пост президента США после окончания текущей каденции. Об этом он заявил в интервью NBC News.

По его словам, многие политические соратники просили его рассмотреть возможность баллотироваться на третий срок, но сам он знает о наличии ограничений на этот счет.

"Я буду восьмилетним президентом, я буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно", - сказал Трамп и добавил, что третий срок - "это то, что, насколько мне известно, не разрешено делать".

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При этом президент США признался, что ему неизвестно, "конституционно ли это", что ему нельзя баллотироваться трижды.

Справка УНИАН. Ограничение в два президентских срока предусмотрено не просто каким-то рядовым законом, а непосредственно Конституцией США. Соответствующую поправку утвердили в 1951 году. При этом не имеет значения, были ли две каденции подряд или с перерывом.

По словам Трампа, продолжить его политический курс после 2028 года могут другие лидеры Республиканской партии, например, действующий вице-президент Джей Ди Вэнс или государственный секретарь Марко Рубио.

"Это может быть. Но я не хочу в это вмешиваться. Я считаю его блестящим парнем. Марко тоже замечательный. Таких много", - сказал Трамп.

Спекуляции относительно третьего срока Трампа

В последнее время в США распространяются слухи о возможном участии Дональда Трампа в президентских выборах 2028 года, что означало бы третий срок на посту. Эти спекуляции возникли на фоне заявлений некоторых его союзников, в частности Стива Бэннона, который предположил, что Трамп может баллотироваться снова, поскольку его первые два срока были не подряд.

Некоторые сторонники Трампа, включая конгрессмена Энди Оглса, предложили изменить Конституцию, чтобы разрешить третий срок для президента с непоследовательными сроками.

Сам Трамп умышленно подогревал эти настроения, например, выпустив красные кепки с надписью "Trump 2028". Хотя ни разу сам он твердо не заявлял, что будет баллотироваться снова.

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