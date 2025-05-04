Также Зеленский рассказал, что Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы пилотов F-16.

Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"В этом году может быть еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что инициатива Чехии работает блестяще. Более того, Павел заявил, что благодаря чешской инициативе соотношение по снарядам между Украиной и Россией на фронте уменьшилось до 1:2.

Видео дня

"Чешская республика пытается поставлять боеприпасы, это наша инициатива. Мы делаем все, чтобы на поле боя Россия не была настолько успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию по отношению к России 1:2", - поделился президент Чехии.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы пилотов F-16. Президент отметил, что такую базу точно откроют не в нашей стране.

"Сегодня мы с президентом Павелом, а также наши представители на уровне чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно - создание украинско-чешской школы пилотов F-16. Очевидно, что сейчас мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары продолжаются. Поэтому мы работаем с партнерами над тем, чтобы открыть такие школы вне Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский в Чехии анонсировал хорошие новости для Воздушных сил ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Чехию с официальным визитом сообщил, что Киев и Прага готовятся сотрудничать в направлении военной авиации. Он поблагодарил чешскую сторону за принципиальную поддержку Украины и заявил, что сотрудничество в рамках артиллерийской инициативы будет продолжаться и дальше.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: