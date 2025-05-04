Эти собаки являются достаточно спокойными и понимающими.

Если вы хотите завести собаку, но не очень большую и не слишком маленькую, то есть 10 пород среднего размера, которые прекрасно подойдут для вас. Об этом пишет The Scotsman.

Английский кокер-спаниель

Эта собака среднего размера является самой популярной в Великобритании. Сначала они были выведены как охотничьи собаки и получили свое название из-за того, что раньше охотились на вальдшнепов (птиц - УНИАН).

Английский спрингер-спаниель

Эти собаки среднего размера и получили свое название из-за того, что охотники их использовали для "вытягивания" птиц из тайников.

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Бульдог

Бульдог является одной из пород собак, которая ассоциируется с Великобританией, однако является не таким популярным, как его французский родственник.

Уиппет

Уиппет очень похож на борзую, однако немного меньше, но не такой маленький, как итальянская борзая. Впервые они были выведены в Британии и считается, что они имеют наибольшую скорость среди всех пород собак.

Бордер-колли

Эта собака является самой умной в мире. Эта порода была выведена для того, чтобы пасти овец, поэтому ее многому можно научить.

Миниатюрный пудель

Миниатюрный пудель является гипоаллергенным, умным и легко поддается дрессировке.

Бультерьер

Бультерьер происходит из Англии 19 века. Тогда его использовали для борьбы с паразитами, а в менее просвещенные времена для собачьих боев. Сейчас они являются любящими домашними любимцами, которые особенные своей мордочкой и головой.

Бигль

Бигль впервые был выведен в 1830-х годах в Британии для охоты на кроликов и зайцев. Сейчас это домашние любимцы, которые являются преданными и ласковыми, однако иногда являются волевыми и непослушными.

Дротоволосая такса

Несмотря на то, что миниатюрные таксы являются более популярным видом, эти собаки станут прекрасными домашними любимцами.

Тибетский терьер

Несмотря на название, тибетский терьер на самом деле не является им, ведь ему ошибочно дали такое название европейские туристы, ведь думали, что он похож на терьера. В Непале на таких собачек говорят цанг апсо, что означает "бородатая собака".

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринар назвала 10 самых "чистых" пород собак, которые почти не линяют и всегда опрятны. В этот перечень вошли американский бесшерстный терьер, шолоицквинтли, басенджи и другие.

Также ветеринар рассказала о 5 породах собак, которые почти не болеют. Речь идет об австралийском скотаре, бордер-колли, австралийской овчарке, хаски и бигля.

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