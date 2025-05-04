Из-за этого предмета может вспыхнуть пожар.

Литиевые аккумуляторы запрещено перевозить в багаже во время перелета на самолете из-за риска травмирования членов экипажа и путешественников. Об этом предупредили в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA), сообщает The Daily Mail.

Поясняется, что этот популярный предмет может быть очень опасным. Его нельзя провозить в багажном отделении из-за того, что существует риск возгорания устройства.

"Некачественно изготовленные, неисправные и неправильно используемые литиевые батареи, а также те аккумуляторы, которые не защищены от короткого замыкания, могут испытывать так называемый "тепловой разгон". Это приводит к тому, что они настолько нагреваются, что могут загореться, взорваться и воспламенить другие аккумуляторы поблизости", - предупредили в управлении.

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Уточняется, что это может существенно нарушить работу самолета и привести к серьезным травмам у пассажиров и членов экипажа.

Путешественникам порекомендовали перевозить такие аккумуляторы в ручной клади, проверив их на наличие повреждений перед посадкой на рейс.

По данным издания, в то же время, южнокорейская авиакомпания Air Busan запрещает держать такие аккумуляторы даже на полках для ручной клади. Туристам рекомендуют держать устройства при себе. Такое правило было введено после пожара на борту самолета авиакомпании в январе 2025 года.

Что не стоит брать в ручной клади на борт

С определенными вещами в ручной клади вас могут не пустить на борт самолета. Речь идет о спортивном инвентаре, дронах, мягком сыре и других обычных вещах.

Как писал УНИАН, существует 5 распространенных ошибок с ручной кладью, из-за которых вас могут не пустить на борт самолета. Важно, что гаджеты и фотоаппарат не входят в правила для багажа, но должны быть в специальных сумках.

Можно взять с собой пальто или куртку, букет цветов, детскую коляску и питание, костыли, костюм в чехле, колбасу, бутерброды и прочие вещи, хотя некоторые лоукостеры не позволяют брать бесплатно на борт отдельно дополнительные предметы вроде сумки с ноутбуком или пакет с duty free.

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