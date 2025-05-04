Дизайнер выделил пять цветов, которые будут уместны, как акценты в образах, так и в луках в монооттенках.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал, какая верхняя одежда сейчас в тренде, подготовил новую подборку стильных решений на лето этого года. Знаменитость раскрыл, какие цвета будут в тренде в 2025-м и показал, с чем их сочетать.

В своем Instagram он создал подборку и выделил пять необычных оттенков, которые должны быть в вашем гардеробе в этом сезоне. Модельер советует обратить внимание на шоколадный, пудровый розовый, масляный желтый цвета и другие. По его словам эти оттенки, прекрасно работают в тотал-"луках" и будут отличными акцентами, если использовать аксессуары в этих цветах.

Фисташковый

Фисташковый - это один из главных трендовых оттенков этого года. Он выглядит "дорого" даже в самых простых вещах. Легкая рубашка или костюм в этом цвете будут удачным дополнением в любом образе. Смело создавайте тотал-"лук" или сочетайте с белым. А также удачным будет комбинирование шоколадного и фисташкового.

Видео дня

"Рубашки, шорты, топы, блейзеры или даже кроссовки в этом оттенке выглядят как Pinterest-мечта", - отметил дизайнер.

Пудровый розовый

В этом сезоне лучше отказаться от ярких оттенков, а отдать предпочтение нежным и пудровым тонам. Один из таких - пудровый розовый. Этот цвет сдержанный, утонченный, с едва уловимой нотой романтики добавит "легкости" вашим "лукам". Шелковая рубашка, костюм в стиле smart casual или платье-комбинация превращают обычный образ в изысканный.

"Не яркий, а именно благородный розовый. Powder Pink - это всегда "вау, как стильно". Если хочешь добавить нежности, но без наивности - это он", - написал Андре Тан.

Масляный желтый

Такой оттенок отлично подходит к загорелой коже и добавляет света любому образу. Создайте образ в моноцвете или добавьте один акцент: свитшот, топ, сумку или легкое платье. Такой цвет идеально сочетается с бежевым, молочным и оливковым.

"Мягкий, как солнечное масло на тосте Butter Yellow - самый теплый среди модных оттенков лета. Идеально работает в total look'ax или как акцент", - указывает знаменитость.

Голубой

Этот оттенок - базовый для летнего гардероба. Он подходит к дениму, белому, серому, графитовому, бежевому и шоколадному. Можно сочетать голубую рубашку с белыми шортами или прямыми джинсами. Платье в этом цвете отлично смотрится с нюдовыми босоножками или белыми кедами.

"Это новая альтернатива белому. Цвет, который дарит ощущение прохлады даже в жару. Платья, джинсы, блузы - все в baby blue выглядит освежающе и дорого", - подчеркнул модный эксперт.

Шоколадный

Андре Тан советует обратить внимание на оттенок Mocha Mousse. Это теплый, насыщенный, но не навязчивый цвет. Можно надеть льняные брюки и топ, а также примерить боди или использовать аксессуары в этом оттенке. Шоколадный добавляет образу глубины и женственности.

"Шоколад, который не перегружает. Mocha Mousse идеально работает и в дневном, и в вечернем образе. Кожаные сумки или боди - в этом цвете выглядят лаконично и с характером", - добавил модельер.

Напомним, ранее Андре Тан показал, что носить, чтобы быть в тренде. Дизайнер рассказал о стильной одежде на лето. По его словам, вещи в этой подборке – это "маст-хэв" вашего гардероба этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: