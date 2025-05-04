Фаворитом среди украинских зрителей сейчас является немецкий фильм "Вне юрисдикции".

На стриминговой платформе Netflix можно найти фильм на любой вкус. Там можно посмотреть как теплые семейные комедии, так и остросюжетные боевики.

Фильмы обоих жанров попали в свежий рейтинг самых популярных лент в Украине. Как выглядит нынешняя топ-10 фаворитов среди украинских зрителей, рассказываем далее.

1. "Вне юрисдикции"

Видео дня

Возглавляет рейтинг немецкий остросюжетный боевик "Вне юрисдикции". По сюжету, в здании американского консульства при странных обстоятельствах исчезает маленький сын бывшей военной. Никто, кажется, не припоминает мальчика. Женщина по имени Сара рискует всем, чтобы найти своего ребенка.

2. "Большая прогулка"

Украинская комедия с Юрием Ткачом и Еленой Кравец в главных ролях – фильм, который прекрасно подойдет для семейного вечера. Лента рассказывает о семье жизнерадостных Драгомановых, которые борются за место для пикника с серьезными Наливайченко. Но вдруг появляется еще один незваный гость.

Комедия должна была выйти в прокат 24 февраля 2022 года, однако именно в тот день Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

3. "Опустошение"

Боевик с Томом Харди в главной роли замыкает тройку фаворитов среди украинских зрителей. Актер играет детектива, который противостоит коллегам и криминальному авторитету в городе, где правит коррупция.

4. "Девушка моих кошмаров"

Романтическая комедия 2007 года тоже попала в рейтинг. Фильм с Беном Стиллером и Мишель Монахан в главных ролях рассказывает о мужчине, который в спешке женится, ведь считает, что встретил любовь своей жизни. Однако во время медового месяца он осознает, что сильно ошибся.

5. "Когда ты выйдешь замуж?"

Украинская лента с Наталкой Денисенко, Тарасом Цимбалюком и Антониной Хижняк рассказывает об искусствоведе Ксении. Она прекрасно разбирается в картинах, но ничего не понимает в мужчинах. После сорванной помолвки женщина ввязывается в аферу с картиной. Но что если эта ситуация поможет ей найти любовь?

6. "Заложник в магазине Apple"

В магазин Apple в самом сердце Амстердама заходит вооруженный мужчина. И полиции приходится разрешать ситуацию. Стоит отметить, что лента основана на реальных событиях.

7. "Список мечт"

На седьмом месте рейтинга находится фильм "Список мечт", снятый на основе одноименного бестселлера. Главную роль играет София Карсон. По сюжету, молодая героиня теряет мать. По просьбе матери она должна выполнить подростковый список мечт. В процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит свое настоящее "я".

8. "Секреты домашних животных 2"

Это один из двух мультфильмов, который попал в топ. Он появился на экранах еще в 2019 году.

9. "Щенячий патруль: мегакино"

На 9 строчке оказался детский мультфильм "Щенячий патруль: мегакино". Он рассказывает о приключениях отважных щенков, которые так полюбились детям.

10. "Стрелок"

Замыкает топ-10 нынешних фаворитов среди украинской аудитории фильм "Стрелок" 2007 года. Главную роль сыграл Марк Уолберг. По сюжету, опытный снайпер возвращается к работе, когда об этом просят его коллеги – все, чтобы остановить нападение на президента.

Мы также рассказывали о топ-10 сериалов, которые пользуются популярностью среди украинских пользователей платформы Netflix. Возглавляет рейтинг американский сериал "Четыре времени года" с Тиной Фей и Стивом Кареллом в главных ролях. Также зрителям понравился научно-фантастический аргентинский сериал "Этернавт".

Вас также могут заинтересовать новости: